Nevjerojatna nogometna priča! Prije dvije godine je konobario, a sada će igrati za prvoligaša

Mario Gregurina polako slaže kockice novog Slaven Belupa za sljedeću sezonu. Ivan Božić, Ljuban Crepulja, Karlo Išasegi samo su neki od novih igrača u Koprivnici, a nedavno im se pridružio i Mateo Barać (24) kojem se u dvije godine sve okrenulo u karijeri te je od konobarenja stigao do travnjaka HNL-a.

Rođeni Sinjanin je u Belupo stigao iz Karlovca u kojem je odigrao skoro sve utakmice. U Belupo je došao na probu te su u klubu zaključili da im treba baš takav igrač na beku pa su klub i igrač dogovorili suradnju na dvije godine. Nevjerojatna je priča da je Barać prije samo dvije godine radio kao konobar u Sinju i igrao za Hrvace te nije razmišljao da će tako brzo doći do elite.

Foto: Slaven Belupo

-Nakon kraja sezone u Karlovcu dosta se pričalo o tome gdje bih mogao završiti, spominjalo se dosta klubova, a onda me jednog dana nazvao predsjednik Šprajcer i rekao da postoji interes Slaven Belupa. Tu mi se sve okrenulo, smatrao sam da je to najbolji potez za mene i ispostavilo se da sam bio u pravu. Malo ljudi zna da sam prije dvije godine konobario u Sinju i igrao nogomet u Hrvacama. To je samo dokaz da nogomet piše čudne priče. Kratak je put od konobarenja do prve lige - rekao je Barać u intervjuu za Slaven Belupo pa dodao:

-Stvarno je bio užitak gledati Slaven prošle sezone i šteta što se nije osvojio trofej u kupu. Što se tiče ove sezone, sigurno možemo ponoviti lanjsku, ako Bog da možemo biti još i bolji, no vidjet ćemo kako će se situacija razvijati.

Barać je karijeru započeo u Glavicama kraj Sinja nakon čega je otišao u Junak gdje je proveo većinu karijere te za taj period kaže da mu je najbolji u karijeri. Kratko je otišao u Sloveniju, a po povratku u Hrvatsku godinu i pol je igrao za Bašku Vodu, pa isto toliko za Hrvace. Zatim ide u Karlovac gdje je zbog sjajni predstava stigao poziv Slaven Beupa.

-Volim izazove, pogotovo nakon mojeg puta „od kafića do prve lige“. Nemam se čega bojati, ne uz ovakve suigrače koji pomažu svaki trening i usmjeravaju kako treba što raditi. Priželjkujem da budemo što bolji, da što bolje uđemo u sezonu i završimo je na što višoj poziciji. Osobno, želio bih što prije upisati službeni debi. Ne želim se opterećivati kada će se to dogoditi, na meni je da što bolje treniram, da idem 100 posto svaki trening pa će i sve ostalo doći samo po sebi - zaključio je Barać.

