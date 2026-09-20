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Nevjerojatna priča iz Umaga: Igra u petoj hrvatskoj ligi, a sada čeka okršaj sa Salahom

Piše Issa Kralj,
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Nevjerojatna priča iz Umaga: Igra u petoj hrvatskoj ligi, a sada čeka okršaj sa Salahom
Foto: Facebook: NK Umag
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Naš Jamu Iluya dobio je poziv u reprezentaciju Južnog Sudana! Poseban trenutak za Jamua, ali i za cijeli NK Umag. Igrač našeg kluba pozvan je među najbolje igrače svoje zemlje, stoji u objavi kluba na mrežama

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Nogomet ponekad piše nevjerojatne priče, a upravo je takva i ona Jame Akoua Aruma Iluya (27), napadača nogometnog kluba Umag koji se natječe u petom rangu hrvatskog nogometa. 

Jamu Akou Arum Iluya dobio je poziv u reprezentaciju Južnog Sudana za početak kvalifikacija za Afrički kup nacija 2027. godine. Za nekoliko dana, točnije, 25. rujna, očekuje ih gostovanje kod Malavija, a onda 29. rujna u goste im dolazi Egipat. 

Napadač istarskog kluba, koji je inače rođen u Torontu, još uvijek nije uvršten na konačan popis Južnog Sudana, ali ako se to ostvari mogao bi zaigrati protiv zvijezde i kapetana 'faraona' Mohameda Salaha. 

Iluya je prošle sezone igrao za NK Umag u 4. NL NS Rijeka, odnosno petom rangu hrvatskog nogometa. HNS-ovi podaci potvrđuju da je bio vrlo važan igrač momčadi, a sezonu je završio sa sedam prvenstvenih pogodaka. Iako je rođen u Kanadi, njegova obitelj je podrijetlom iz Južnog Sudana. 

Vijesti se pohvalio i NK Umag koji je na društvenim mrežama napisao:

- Naš Jamu Iluya dobio je poziv u reprezentaciju Južnog Sudana! Poseban trenutak za Jamua, ali i za cijeli NK Umag. Igrač našeg kluba pozvan je među najbolje igrače svoje zemlje, a pred njim su utakmice protiv Malavija 25. rujna i Egipta 29. rujna u Jubi, u kvalifikacijama za Afrički kup nacija - napisali su i nastavili:

- Za naš klub ovo je nešto zaista posebno i rijetko. Jamu će svoj reprezentativni dres nositi dok još uvijek brani boje NK Umaga. Od našeg terena u Umagu do reprezentativnog dresa Južnog Sudana. Ponosni smo, Jamu! Sretno i uživaj u svakom trenutku - stoji u objavi. 

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