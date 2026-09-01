Nevjerojatna situacija u Istri: Bivši 'vatreni' postao je višak, ali ovaj potez baš nije očekivao

Nogometaši Istre 1961 za vikend su ostvarili odličan rezultat i na Aldo Drosini uzeli bod Dinamu u petom kolu HNL-a. Aktualni prvak vratio se u Zagreb s mršavim bodom (2-2) nakon što su Jaganjac (14') i Ahmeti (29') bili strijelci za Puljane, dok su Beljo (24') i Prevljak (84') bili strijelci za Dinamo.

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Robert Matteoni sa Sportskih novosti piše kako Istra ne planira nova pojačanja ni odlaske do kraja prijelaznog roka u HNL-u, koji završava 7. rujna. Ipak, komplicirana je situacija s bivšim hrvatskim reprezentativcem, Josipom Radoševićem (32).

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bivši "vatreni" se, podsjetimo, vratio u HNL u siječnju 2025. u redove Istre, koja se prema istom izvoru želi što prije riješiti Radoševićevog ugovora. Tim su povodom Puljani ljetos poručili Radoševiću kako je slobodan pronaći si novi klub i da, nakon toga, sporazumno raskinu ugovor. Ranije su ga priključili drugoj momčadi.

Ali, došlo je do novog zapleta jer je Istra navodno tražila Radoševića da se pojavi na treningu u utorak. On bi, prema Matteoniju, trebao trenirati po posebnom programu, odvojeno od ostatka momčadi, a iz kluba se i dalje nadaju njegovom odlasku do kraja prijelaznog roka.