Mainz vodio 3-0 protiv Bayerna na poluvremenu! Ono što je uslijedilo još će se prepričavati

Nogometaši Bayerna su već ranije i matematički osigurali novi naslov prvaka Bundeslige, a ove su subote, u 31. kolu, još jednom potvrdili koliko su dominantni u domaćem okruženju.

Mainz je protiv Bayerna vodio 3-0 na domaćem terenu do 53. minute, ali na kraju su gosti iz Muenchena slavili s 4-3. Trener Bayerna Kompany je na početku dvoboja odmarao veliki dio svojih zvijezda što je rezultiralo vodstvom Mainza od 3-0 nakon golova Kohra u 15., Nebela u 29. minuti te Beckera u nadoknadi prvog dijela.

U nastavku utakmice Kompany je u igru uveo Kanea, Olisea i Musialu, kao i hrvatskog nogometaša Josipa Stanišića u 57. minuti, a Bayern je do kraja kreirao veliki preokret. Jackson je u 53. smanjio na 1-3 pa je Olise u 73. zabio za 2-3, a Musiala u 80. za 3-3. Potpuni preokret je uslijedio kada je Kane u 83. minuti bio strijelac za vodstvo i pobjedu Bavaraca. Golove pogledajte OVDJE

Bayern je na čelu Bundeslige s 82 boda, čak 18 više od drugoplasirane Borussije Dortmund, koja ima i utakmicu manje.