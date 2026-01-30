Nevjerojatni Đoković! Sredio je Sinnera za finale u Australiji

Današnji okršaj između Novaka Đokovića i Jannika Sinnera pružio je nevjerojatnu dramu i tenis svjetske klase, završivši pobjedom srpskog veterana nakon pet iscrpljujućih setova.

Sinner, dvostruki branitelj naslova, ušao je u meč kao favorit i odmah preuzeo kontrolu, osvojivši prvi set sa 6-3. Međutim, 38-godišnji Đoković pokazao je zašto je i dalje sila na koju treba računati. Odgovorio je istom mjerom u drugom setu, izjednačivši na 1-1 u setovima pobjedom 6-3.

Sinner je ponovno podigao razinu igre i osvojio treći set sa 6-4, dovodeći Đokovića na rub poraza. U tim trenucima činilo se da je srpski tenisač na izmaku snaga, no uslijedio je nevjerojatan preokret. Vođen nevjerojatnom mentalnom snagom, Đoković je osvojio četvrti set 6-4 i odveo susret u odlučujući peti set. U napetoj završnici, Đoković je napravio ključni break i priveo meč kraju s konačnih 6-4.