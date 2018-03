Nevjerojatni Mikey Garcia uzeo pojas u 4. različitoj kategoriji

Mikey Garcia (30) do sada je držao naslove u perolakoj, super perolakoj i lakoj kategoriji, a od danas ima pojas i u poluvelteru. Noćas je u San Antoniju Garcia na bodove pobijedio IBF-ova branitelja naslova Sergeja Lipineca (116-111, 117-110, 117-110) i napravio još jedan korak prema svom snu - naslovima u šest kategorija.

- Ovo je odličan osjećaj, čast je osvojiti četiri titule u isto toliko kategorija - rekao je Garcia nakon pobjede kojom je došao do savršenog skora 38-0 te nastavio:

- Biti spomenut u istoj rečenici s Mannyjem Pacquiaom i Manuelom Marquezom je nevjerojatno priznanje i čast za mene. Zahvalan sam na svemu što mi se događa u posljednje vrijeme. Mislim da će se ljudi mog imena u svijetu boksa sjećati još godinama.

Iako je bio izazivač, Garcia je u meč ušao kao veliki favorit i tu ulogu odradio je vrlo dobro te meč doveo do jednoglasne odluke sudaca. No Lipinec nipošto nije bio lak zalogaj, pružio je sjajan otpor novom prvaku i iz runde u rundu ga mučio.

- Ušao je u meč upravo onako kako sam očekivao, žestoko, pokazao je da je gladan pobjeda. Snažan je boksač, ima opasne udarce, no ja sam imao odličan plan i vrhunski sam se pripremio za ovaj meč.

