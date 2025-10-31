Nevjerojatni Wembanyama igra kao MVP! San Antonio nikada nije imao bolji početak sezone

Nova noć u NBA ligi donijela je pregršt uzbuđenja, no sve je ostalo u sjeni jednog čovjeka – Victora Wembanyame. Francuski fenomen nastavlja pomicati granice mogućeg i vodio je svoje San Antonio Spurse do povijesnog uspjeha, srušivši rekord franšize koji je odolijevao čak i legendarnim momčadima Tima Duncana. U sjeni ovog pothvata, Milwaukee je bez svoje najveće zvijezde priredio iznenađenje protiv Golden Statea.

San Antonio Spursi upisali su pobjedu protiv Miami Heata rezultatom 107-101 i tako stigli do omjera 5-0, što predstavlja najbolji početak sezone u pedesetogodišnjoj povijesti kluba. Koliko je ovaj uspjeh velik, govori činjenica da ni slavne generacije Spursa, koje su osvojile pet naslova prvaka u posljednjih 25 godina predvođene Timom Duncanom i Greggom Popovichem, nikada nisu uspjele otvoriti sezonu s pet uzastopnih pobjeda.

Foto: Scott Wachter/REUTERS

Prije ove utakmice, Spursi su, uz Miami Heat i Sacramento Kingse, bili jedina franšiza u cijeloj ligi koja nikada nije imala 5-0 start. Simbolično, pobjedom upravo protiv Miamija, San Antonio je napustio to "neželjeno" društvo.

- Sjajan je osjećaj. Ovih pet pobjeda nisu slučajnost. Radili smo za ovo. Snažno smo započeli sezonu i moramo nastaviti ovaj niz što je duže moguće - rekao je Wembanyama.

Iako je pobjeda timski uspjeh, francuski centar bio je apsolutni vođa na terenu. Utakmicu je završio s nevjerojatnom statistikom: 27 poena, 18 skokova, 6 asistencija i 5 blokada. Njegova dominacija bila je ključna u dramatičnoj završnici. Spursi su u posljednju četvrtinu ušli s 15 poena prednosti, no Miami je predvođen fantastičnim Bamom Adebayom (31 poen, 10 skokova) napravio seriju 17-1 i preuzeo vodstvo.

Ipak, u ključnim trenucima, Wembanyama je preuzeo odgovornost. Svih pet blokada upisao je u drugom poluvremenu, od čega tri u posljednjoj četvrtini, zaključavši reket i osiguravši pobjedu svom timu. Petnaestak sekundi prije kraja, nakon jednog prekršaja, pao je na parket, a zatim pobjednički zaurlao prema publici koja ga je već slavila na nogama.

- U tom trenutku, osjećao sam da je to uskličnik na utakmicu u kojoj smo imali 99% šanse za pobjedu. Razmišljao sam o rekordu 5-0, o povijesti Spursa i u tom sam trenutku bio jednostavno ponosan što sam Spurs - kazao je Francuz.

Ovom partijom, Wembanyama je postao tek drugi igrač u povijesti NBA lige, nakon Boba McAdooa (1975.), koji u prvih pet utakmica sezone bilježi prosjeke od najmanje 30 poena, 14 skokova i 4 blokade, otkako su blokade postale službena statistika.

Foto: Daniel Dunn/REUTERS

Impresivan početak sezone lansirao je Wembanyamu na sam vrh liste kandidata za najkorisnijeg igrača (MVP) lige. Prema američkim kladionicama poput BetMGM-a, Francuz je sada glavni favorit, preskočivši imena poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Giannisa Antetokounmpa. Njegov prosjek nakon pet utakmica je zastrašujući: 30.2 poena, 14.6 skokova i čak 4.8 blokada po susretu, uz sjajnih 60.3% šuta iz igre. Ako bi uspio osvojiti nagradu, postao bi najmlađi MVP u povijesti lige, nadmašivši Derricka Rosea.

Dok je Wembanyama ispisivao povijest, Milwaukee Bucksi su bez ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa priredili iznenađenje i na svom terenu svladali Golden State Warriorse sa 120-110. Junak večeri bio je potpuno neočekivani igrač – Ryan Rollins. Bek koji je u sezonu ušao kao rezerva, iskoristio je priliku i odigrao utakmicu karijere, ubacivši 32 poena i zasjenivši zvijezde poput Stepha Curryja (27 poena).

Rezultati ostalih utakmica:

Orlando Magic 123 - Charlotte Hornets 107

Washington Wizards 108 - Oklahoma City Thunder 127