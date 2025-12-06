Nevjerojatno: Hrvatska je bila među glavnim favoritima za zlato, ali nema novca za SP!

Hrvatska socca reprezentacija nije otputovala u meksički Cancun na Svjetsko prvenstvo. Ne zbog rezultata nego zbog financija, nažalost. Hrvatska, koja na zadnja tri velika natjecanja ima europsko srebro i broncu, odnosno svjetsku broncu, morala je prisilno odustati od svjetske smotre zbog nedostatka financijske podrške i sponzora.

"Velika je to šteta jer je Hrvatska ove godine slovila kao jedan od glavnih favorita za zlato, u možda najkvalitetnijem sastavu dosad. Upravo zbog toga odluka o nenastupanju predstavlja velik udarac za cijeli sport i još jednom otkriva koliko je neodrživo trenutno stanje u hrvatskom sportu", poručili su iz saveza.

- Ovo je težak trenutak za ovaj relativno mladi sport. Hrvatska reprezentacija godinama je ostvarivala rezultate kojima smo se ponosili, dvije bronce I srebro u Europi te broncu i četvrto mjesto sa svjetskih prvenstava, dokaz su koliko smo kvalitetni. Ove godine bili smo jedni od glavnih favorita za zlato, imali smo ekipu spremnu napraviti povijesni rezultat. Upravo zato je još teže prihvatiti da na Svjetsko prvenstvo nismo otputovali, ne zbog sportskih razloga nego zbog potpunog izostanka sponzorske podrške - rekao je izbornik reprezentacije Dino Kovač dodavši:

- Želio bih zahvaliti Savezu, koji se potrudio pronaći rješenje u ovoj situaciji, čak smo išli na pripremni turnir u Grčku prije dva mjeseca, ali jednostavno nije bilo financijskih sredstava za odlazak u Meksiko. 