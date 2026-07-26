NEVJEROJATNO Pogledajte što je na utrci radio češki predsjednik! Svijet formule ostao je u čudu

Dok su se svjetski mediji fokusirali na bolide i vozače na Velikoj nagradi Mađarske, jedan je čovjek uz stazu privlačio posebnu pažnju. Nije bio ni vozač ni šef momčadi, već predsjednik jedne europske države. Češki predsjednik Petr Pavel, naoružan profesionalnom fotografskom opremom i službenom akreditacijom Fije, proveo je vikend na Hungaroringu ne kao državnik u svečanoj loži, već kao strastveni fotograf, bilježeći svaki detalj oktanskog spektakla rame uz rame s profesionalcima.

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Od vojne elite do Praškog dvorca

Ovaj prizor možda iznenađuje one koji Pavela poznaju isključivo kroz njegovu impresivnu vojnu i političku karijeru. Rođen 1961. godine, Pavel je život posvetio vojsci. Nakon završetka Vojne akademije 1983. godine, pridružio se elitnim padobranskim postrojbama, služeći kao vođa izviđačkog voda namijenjenog za operacije duboko iza neprijateljskih linija. Njegova karijera nezaustavljivo je napredovala kroz različite pozicije u vojnoj obavještajnoj službi i diplomaciji, a školovao se i na prestižnim institucijama u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Marton Monus

Vrhunac vojne službe dosegnuo je prvo kao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Češke Republike od 2012. do 2015. godine, a potom i kao predsjednik Vojnog odbora NATO-a od 2015. do 2018. godine. Ta pozicija učinila ga je povijesnom figurom, budući da je bio prvi časnik iz bivšeg Istočnog bloka na tako visokom položaju unutar Sjevernoatlantskog saveza. Nakon umirovljenja iz aktivne službe, posvetio se predavanjima o obrani i sigurnosti, da bi u ožujku 2023. godine, nakon pobjede na izborima, bio inauguriran kao četvrti predsjednik Češke.

Objektiv kao druga priroda

No, iza stroge generalske i predsjedničke fasade krije se čovjek s neuobičajenim hobijima. Njegova ljubav prema fotografiji, posebno onoj sportskoj, nije od jučer. Hungaroring je samo posljednja u nizu prestižnih utrka koje je zabilježio svojim objektivom. U lipnju je viđen s punom opremom na legendarnoj utrci izdržljivosti "24 sata Le Mansa" u Francuskoj, a tijekom godina je putovao i u Sjedinjene Države kako bi fotografirao NASCAR utrke te u Saudijsku Arabiju na surovi Dakar reli.

Foto: Marton Monus

Domaći teren također nije zanemario, redovito prateći MotoGP i World Superbike natjecanja na stazi u Brnu. Njegova posvećenost i talent prepoznati su i izvan uskog kruga entuzijasta. Fotografije koje je snimio na Dakarskom reliju 2025. godine, gdje je aktivno podržavao češke natjecatelje, bile su izložene u Nacionalnom tehničkom muzeju u Pragu. Izložba je nosila znakovit naziv "U pustinji s prstom na okidaču", savršeno spajajući njegovu vojnu prošlost i fotografsku sadašnjost.

Više od hobija

Za Pavela, fotografija i motorsport nisu samo bijeg od državničkih obaveza, već i način da se poveže s ljudima i doprinese zajednici. Prošle je godine na aukciji prodao album sa svojim najboljim fotografijama s utrka i prikupio gotovo 30.000 eura za zakladu svoje supruge Eve Pavlová, koja pomaže djeci, samohranim roditeljima i starijim osobama. Njegova strast prema oktanskom svijetu manifestira se i kroz druge aktivnosti. Poznat je kao strastveni motociklist koji je 2025. na svom BMW-u predvodio paradu vozača na Velikoj nagradi Češke. I sam je doživio lakšu nesreću, no to ga nije odvratilo od vožnje. Također je iskoristio priliku testirati NASCAR automobil na autodromu u Mostu. Koliko je duboka njegova veza s motorsportom, možda najbolje opisuju njegove vlastite riječi.

Foto: Bernadett Szabo

​- Motorsport je fascinantan svijet i sretan sam što ga mogu ne samo pratiti, već i zabilježiti te podijeliti s drugima - izjavio je Pavel.

Na Hungaroringu, gdje mu je društvo pravio poznati češki F1 fotograf Jiří Křenek, ta je strast bila očita. Prizor predsjednika u ljubičastom medijskom prsluku, kako u paddocku neformalno razgovara s predsjednikom Fije Mohammedom Benom Sulayemom prije nego što će se zaputiti uz stazu u lov na savršeni kadar, slika je koja ruši predrasude i pokazuje ljudsku stranu visoke politike.