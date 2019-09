New York ima novu kraljicu: Andreescu osvojila US Open!

Bianca Andreescu ime je nove kraljice New Yorka! Mlada Kanađanka rumunjskog podrijetla nastavila je drmati ženskim tenisom koji je ove godine definitivno obilježen i podvučen njezinim imenom i prezimenom.

Strašno je, u pozitivnom smislu, ono što je učinila u ovih tek malo više od osam mjeseci. Svijet ju je upoznao u Indian Wellsu, pa ako je netko eventualno i propustio njezino osvajanje pustinje, imao je novu priliku upoznati je opet u Torontu. U siječnju je bila 152., a u ponedjeljak će se nakon pokoravanja US Opena probuditi kao peta na svijetu. Nitko tako mlad (19 godina i 84 dana) nije osvojio "major" još od Marije Šarapove i njenog Wimbledona 2004. godine (19 godina i 132 dana) niti ikada uopće kao kanadska predstavnica. Hoćete još? Nikada se nije dogodilo da tenisačica osvoji US Open u prvom nastupu u glavnom turniru u Flushing Meadowsu. Do danas. Impresivno, baš kao što je njezin omjer ove godine - 45-4!

Uskratila dramu

Serena Williams za većinu je trebala postati peta tenisačica koja ju je pobijedila (Goerges, Sevastova, Kenin, Kontaveit) kada to već nije uspjela na njenom terenu u Kanadi prije mjesec dana gdje joj je predala poslije četiri gema jer ju je opet izdalo tijelo. Većina je naginjala prema Amerikanki i njezinom 24. velikom naslovu, mnogi i navijali za scenarij po kojem bi se izjednačila s Margaret Court, no otkako je postala majka male Olympije prije dvije godine, Serena je izgubila sva četiri velika finala. Posljednji je put do kraja uopće otišla još u siječnju 2017. godine na Australian Openu u prvim mjesecima trudnoće i od tada je bez ikakve titule. Nevjerojatno, zar ne?

Nevjerojatan je bio i način na koji je Andreescu klizila prema pobjedi. Serena je izgledala nemoćno kao što jest u sva prethodna tri finala koja je uvjerljivo gubila. Sve je vodilo ka brzopotezno odrađenom poslu Kanađanke koja je kod 6-3, 5-1 imala meč-loptu na servisu. Teško bi ijedno mlado stvorenje ostalo mirno u tim trenucima, hladne glave i ruke. Nije ni Andreescu, ruka se stisnula, Serenina se posve oslobodila i u trenu je bilo 5-5. Tu je na vrijeme prekinula povratničku seriju Williams i silovitim forehandom iz returna uskratila domaćim navijačima vrhunac drame.

Foto: Danielle Parhizkaran

- Znam da ste htjeli da Serena pobijedi i morala sam vas nadjačati - obratila se publici prva Grand Slam pobjednica rođena 2000. godine.

- Očekivala sam da se Serena bori do kraja i presretna sam kako sam se nosila s tim.

US Open je drugu godinu zaredom dobio kraljicu koja je prethodno okrunjena i u Indian Wellsu. Lani je to bila Naomi Osaka, a još tek Monika Seleš, Steffi Graff, Serena i Šarapova. Sve su one bile prve na svijetu i teško će išta zaustaviti ovu Kanađanku da postane 28. koja je "predsjedavala" ženskim tenisom.

US Open, finale:

Bianca Andreescu (Kanada) - Serena Williams (SAD) 6-3, 7-5