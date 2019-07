New York je postao NBA ruglo, Jordan 'smanjio' plaću Kyrieju

Kad su Knicksi osvajali titule Netsi nisu ni bili u NBA ligi. Prvo navijačko ludilo sa pečatom Netsa dogodilo se dok su bili u New Jerseyu, a uzrokovao ga je veliki, neponovljivi i neprežaljeni Dražen Petrović, početkom '90-ih.

New York se tada tukao za vrh sa najvećom momčadi svih vremena, Jordanovim Bullsima. Danas... Mega-zvijezde Kevin Durant i Kyrie Irving kao slobodni igrači ne idu u kultni Madison Square Garden i Knickse nego u susjedni Brooklyn, u Netse.

Foto: Kyle Terada/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

New York je postao NBA ruglo i predmet sprdnje, a navijači za sve krive vlasnika Jamesa Dolana. Knicksi kao franšiza na najvećem košarkaškom tržištu na planeti vrijede peko tri milijarde dolara (!), a Dolan ni u taj raj ne može privući bar jedno veliko ime.

Durant u Netsima za četiri godine ima zajamčenih 164, a Irving 141 milijun dolara. Obojica su se odrekli najveće moguće love da Netsima ostane 10 milijuna po sezoni za pravog centra, a to će biti DeAndre Jordan koji u Brooklyn dolazi iz - Knicksa.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Kemba Walker iz Hornetsa ide u Boston, Jimmy Butler iz Sixersa u Miami, Al Horford će iz Bostona u Philadelphiju, D'Angelo Russel je iz Netsa otišao u Warriorse, slobodan je i MVP zadnje finala, kolosalno dobri Kawhi Leonard... Spektakl!

NY Knicks? Oni su za 100 milijuna dolara doveli Juliusa Randlea (na tri godine) i Taja Gibsona i Bobbyja Portisa (na dvije godine). Navijači i komentatori čupaju kosu i psuju. Madison Square Garden ostaje mjesto očajno loše NBA košarke.

Knicks fans waking up and KD still a Net. pic.twitter.com/j2KqT6sQUG