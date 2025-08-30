Obavijesti

NICK WOLTEMADE

Newcastle za rekordni iznos doveo njemačkog napadača!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Woltemadeov dolazak mogao bi razriješiti situaciju s Alexanderom Isakom, koja je postala problem za Newcastle. Švedski reprezentativac odbio je ponovno igrati otkako su Svrake odbile ponudu Liverpoola

Njemački napadač Nick Woltemade iz Stuttgarta potpisao je rekordni ugovor s Newcastleom, objavljeno je u subotu na stranicama engleskog kluba.

Iznos ugovora nije objavljen, ali engleski i njemački mediji procjenjuju da je Newcastle platio za Woltemadea između 75 i 90 milijuna eura, uključujući bonuse. što je "rekordni transfer" za "svrake".

- On točno odgovara profilu koji smo tražili: jak je u mnogim područjima, ima izvrsne tehničke sposobnosti i dokazao se kao prava prijetnja u jednoj od najboljih europskih liga - rekao je trener Newcastlea Eddie Howe.

Bundesliga - 1. FC Union Berlin v VfB Stuttgart
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Woltemadeov dolazak mogao bi razriješiti situaciju s Alexanderom Isakom, koja je postala problem za Newcastle. Švedski reprezentativac odbio je ponovno igrati otkako su Svrake odbile ponudu Liverpoola, procijenjenu na preko 130 milijuna eura.

Woltemade, koji je trenirao u Bremenu (2010./2020.) stigao je u Stuttgart kao slobodan igrač u ljeto 2024. nakon što mu je istekao ugovor s Werderom iz Bremena. Od siječnja do kraja svibnja, Woltemade je imao odličan drugi dio sezone i u Bundesligi i u njemačkom kupu, natjecanju koje je osvojio nakon što je zabio golove u polufinalu i finalu.

U četvrtak je također dobio poziv u reprezentaciju za prve dvije kvalifikacijske utakmice Njemačke za Svjetsko prvenstvo 2026. u rujnu.

