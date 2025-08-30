Woltemadeov dolazak mogao bi razriješiti situaciju s Alexanderom Isakom, koja je postala problem za Newcastle. Švedski reprezentativac odbio je ponovno igrati otkako su Svrake odbile ponudu Liverpoola
Newcastle za rekordni iznos doveo njemačkog napadača!
Njemački napadač Nick Woltemade iz Stuttgarta potpisao je rekordni ugovor s Newcastleom, objavljeno je u subotu na stranicama engleskog kluba.
Iznos ugovora nije objavljen, ali engleski i njemački mediji procjenjuju da je Newcastle platio za Woltemadea između 75 i 90 milijuna eura, uključujući bonuse. što je "rekordni transfer" za "svrake".
- On točno odgovara profilu koji smo tražili: jak je u mnogim područjima, ima izvrsne tehničke sposobnosti i dokazao se kao prava prijetnja u jednoj od najboljih europskih liga - rekao je trener Newcastlea Eddie Howe.
Woltemadeov dolazak mogao bi razriješiti situaciju s Alexanderom Isakom, koja je postala problem za Newcastle. Švedski reprezentativac odbio je ponovno igrati otkako su Svrake odbile ponudu Liverpoola, procijenjenu na preko 130 milijuna eura.
Woltemade, koji je trenirao u Bremenu (2010./2020.) stigao je u Stuttgart kao slobodan igrač u ljeto 2024. nakon što mu je istekao ugovor s Werderom iz Bremena. Od siječnja do kraja svibnja, Woltemade je imao odličan drugi dio sezone i u Bundesligi i u njemačkom kupu, natjecanju koje je osvojio nakon što je zabio golove u polufinalu i finalu.
U četvrtak je također dobio poziv u reprezentaciju za prve dvije kvalifikacijske utakmice Njemačke za Svjetsko prvenstvo 2026. u rujnu.
