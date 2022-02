Rukometaši Nexea pobijedili su francuski PAUC 33-29 (17-12) u ogledu sedmog kola skupine C EHF Europske lige. Upisali su time petu pobjedu u skupini i teoretski osigurali prolaz u osminu finala.

Gosti iz francuskog Aix-en-Provencea su držali kontakt s hrvatskim predstavnikom do 6-6. No, tada Nexe radi seriju od pet golova. Bježi na 11-6 te do kraja više nije dozvolio suparniku pravi priključak.

Došli su gosti, deset minuta prije kraja, na dva pogotka minusa, ali je vratar Nexea Radovanović (ukupno 12 obrana) zaustavio dva važna suparnička napada, raspucali su se Jaganjac i Barišić Jaman čime je osigurana i druga pobjeda u skupini protiv francuskog suparnika koji je posljednji na ljestvici.

Halil Jaganjac je bio prvi strijelac Nexea sa sedam golova. Melić je dodao šest, dok su po četiri pogotka postigli Barišić Jaman, Pribetić i Vejin.

U idućem osmom kolu hrvatski predstavnik gostuje kod švedskog Savehofa. Dvoboj se igra 22. veljače s početkom u 18:45 sati.