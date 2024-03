Nexe izgubio kod Sävehofa. Za četvrtfinale Europske lige mora pobijediti njemačkog velikana

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su na gostovanju kod švedskog Sävehofa s 34-28 (17-15), čime je hrvatski doprvak završio glavnu rundu natjecanja u Europskoj ligi završio na trećem mjestu i razigravat će protiv njemačkog Rhein-Neckar Löwena za plasman u četvrtfinale.

Luka Moslavac je s pet pogodaka predvodio strijelce Nexea, a po četiri gola postigli su Manuel Štrlek i Fahrudin Melić. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Mihailo Radovanović četiri.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Najbolji igrač utakmice bio je srednji vanjski Sävehofa Oli Mittun koji je postigao 11 pogodaka, dok je Gustaf Wedberg završio sa šest golova. Sjajan je bio vratar Simon Moeller s 15 obrana.

Nexe je uoči zadnjeg kola grupne faze figurirao kao glavni kandidat za osvajanje prvog mjesta i izravan plasman u četvrtfinale, jer je našičkoj momčadi za ostvarenje tog cilja dovoljan bio i neodlučen ishod. No, za momčad pod vodstvom novog trenera Veselina Vujovića dogodio se najlošiji scenarij, poraz s više od dva gola razlike, čime je Sävehof preskočio Nexe na ljestvici i gurnuo ga na treću poziciju.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Našičani su bili bolji u početnih 14 minuta, što im je donijelo tri gola prednosti (9-6), ali je ostatak utakmice prošao u nadmoći domaće momčadi. Šveđani su do poluvremena došli do dva gola prednosti (17-15), koju su do 39. minute podigli na +5 (22-17). Hrvatski doprvak se do kraja utakmice više nije uspio primaknuti na manje od tri gola zaostatka.

Prvo mjesto u skupini je s osam bodova osvojio danski Skjern koji je u zadnjem kolu slavio s 29-24 na gostovanju u Velenju. Sävehof i Nexe su završili sa po sedam bodova, ali je švedska momčad osvojila drugo mjesto zbog boljeg učinka u međusobnim dvobojima. Gorenje je završilo natjecanje na zadnjem mjestu s dva boda.

Utakmice doigravanja za plasman u četvrtfinale Europske lige na rasporedu su 26. ožujka i 2. travnja. Nexe će u prvoj utakmici biti domaćin Rhein-Neckar Loewenu.