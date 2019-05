Nexe našao zamjenu za Šipića, stigao srpski reprezentativac

Želja mi je bila doći u RK Nexe, jer osim što sam bliže doma, čuo sam o klubu sve najbolje kako od hrvatskih sadašnjih i bivših reprezentativaca, tako i drugih rukometaša i trenera, rekao je novi igrač Nexea i srpski reprezentativni pivot Živan Pešić (26).

Ovaj je kružni napadač u Srbiji prošao sve mlađe reprezentativne selekcije, a u karijeri je igrao za Sintelon iz Bačke Palanke, mađarski Veszprem, slovensko Celje, srpski Partizan i Vojvodinu te španjolski Ademar Leon. Transfer u Nexe dogovoren je još u travnju.

- Nakon što smo igrali kvalifikacije u 4. mjesecu Srbija i Hrvatska, predsjednik RK Nexe Josip Ergović pozvao me na razgovor i tu je među ostalim bilo govora i o mom prelasku u RK Nexe. Nakon što sam dobro razmislio o svemu, iskreno sam se vrlo zainteresirao za taj transfer. Trenutno sam ovdje u Španjolskoj i to mi je daleko od kuće, pa mi je nekako i želja bila da budem nešto bliže svojima.- rekao je Pešić i dodao:

- Našice su puno bliže mog rodnog mjesta, na samo dva sata vožnje, pa je i to jedan od razloga zašto mi se ovaj transfer učinio privlačan i povoljan za mene. Uz to što bih bio bliže kući, više mi odgovara što je to naš jezik, što RK Nexe raste iz godinu u godinu, a tu je i SEHA liga, EHF Kup,te borba za titulu prvaka Hrvatske i što bi više rukometaš mogao i poželjeti.