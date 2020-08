-\u00a0Poraz je dio sporta, poku\u0161ali smo sve, borili smo se do kraja. Hvala svima na podr\u0161ci i \u010destitke Bayeru.

<p>Sjedio je uplakan na tribinama dok su Ivan Perišić i njegova ekipa slavili. Ali Neymar je bio uvjeren da je on igrao protiv Bayer Leverkusena. </p><p>Očito su silne suze nakon poraza u finalu od <strong>Bayern München</strong>a (1-0) ostavile traga na njemu pa su mu smanjile vidljivost dok je tipkao čestitku na Twitteru. Brazilac se opet valjao po terenu, svađao sa svima, ali ipak je, a to mu moramo priznati, pokazao dostojanstvo i čestitao protivnicima. No problem je što je čestitao krivom klubu.</p><p>- Poraz je dio sporta, pokušali smo sve, borili smo se do kraja. Hvala svima na podršci i čestitke Bayeru.</p><p>- Zar smo mi osvojili Ligu prvaka? - pitali su se u Leverkusenu. </p><p>Da, igrao je Bayer 2002. godine finale Lige prvaka, ostali su zabilježeni po onom legendarnom voleju kojeg im je zabio Zinedine Zidane, ali nisu osvojili titulu. Brazilski nogometaš je očito zaboravio dodati slovo n ili je on jednostavno uvjeren da se Bayern zove Bayer?</p><p>Nije se proslavio na terenu s PSG-om, a nije se baš ni proslavio na društvenim mrežama. To su odmah iskoristili brojni korisnici koji su se našalili s njim, a priliku je iskoristio i Bayer Leverkusen. Klub koji na kraju ipak nije igrao finale.</p><p>- Neymar ne miješa ujaka Bayera s Bayernom, već radi obrnuto. Neymar ujaku Bayeru čestita kada je on i na odmoru. Budi kao Neymar - poručili su iz Leverkusena i sve oduševili...</p><p>Brazilski nogometaš izgubio je na travnjaku, a ona i na društvenim mrežama. Definitivno to nije bila noć za pamćenje...</p>