Parižani potvrdili loše vijesti: Neymar ipak mora 'pod nož'!

Iako je trener PSG-a Unai Emery u utorak izjavio kako je pogrešna informacija da će najskuplji nogometaš svijeta Neymar morati na operaciju stopala zbog frakture pete metatarzalne kosti, ona se ipak pokazala - istinitom.

Is this the moment PSG's Champions League hopes disappeared? pic.twitter.com/i7ncGtYNxM