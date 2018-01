Neymar izmislio novu proslavu gola; golman je 'ubio' Mbappéa

U Francuskoj su u srijedu navečer igrane utakmice liga-kupa. PSG je ušao u polufinale slavljem protiv Amiensa 2-0.

Kylian Mbappé pretrpio je grubi nasrtaj protivničkog golmana Regisa Gurtnera koji je i isključen u 34. minuti, a Neymar je zabio iz penala u 53. pa slavio s kopačkom na glavi.

Drugi gol PSG-a zabio je Adrien Rabiot u 78. minuti nakon kornera Ángela Di Maríje.

Montpellier je za mjesto u polufinalu pobijedio Angers 1-0. Mateo Pavlović odigrao je čitavu utakmicu, a u prvom je poluvremenu laktom pogodio svog suigrača Romaina Thomasa kojemu se morala pružati i pomoć.

Gol odluke zabio je Isaac Mbenza četiri minute prije kraja nakon krasnog "tunela" i ubačaja Rubena Aguilara.