Neymarove lude zabave: 'Žene vrište, tresu mi se prozori. Čak je u kuću doveo i orkestar...'

Neymar je nogometni velemajstor, ali kakve bi samo nogometne visine dotaknuo kada bi bio discipliniran i predan nogometu kao organizaciji partyja. U tome mu nema ravnog.

Za blagdane 2020. godine je pet dana s 500 ljudi partijao u svojoj kući u Rio de Janeiru, a otkako igra za PSG, kuću je kupio u elitnom gradskom području Bougival, 15 km udaljenog od Pariza gdje žive bogataši. I svako malo se netko žali na bučne i lude zabave. Kada nije na treningu ili utakmici, Neymar partija. A susjedi su već na rubu živaca. Među njima i načelnik spomenutog mjesta Luc Wattelle.

- On je osoba bez poštovanja, ponekad jednostavno pretjera. Na jednoj zabavi imao je šatore, angažirao orkestar i postavio razglas. Ja živim preko puta, tresli su mi se prozori - rekao je Wattelle za Le Parisien.

Usporedio ga je i s Ronaldinhom koji je bio poznat po razuzdanom životu, ali ni približno ovakvom.

- Kad je Ronaldinho živio ovdje, dolazio je gledati mlade kako igraju vikendom. To im se jako svidjelo, bilo je ludo. U pet godina, Neymara nismo nijednom vidjeli u takvim akcijama. To dovoljno govori o duhu.

Računi su prekrcani novcima pa ih nekako mora potrošiti. A troši ih na zabave i svoje prijatelje. Novinari L'Equipa proveli su dan u Neymarovoj ulici i slušali ispovijesti susjeda koji su podijeljeni. Neki ga ne mogu smisliti, a neki tvrde 'ma neka se zabavlja, mlad je i ima novca'. Brazilac je 5. veljače proslavio 31. rođendan, proslava je trajala od 15 sati popodne do ponoći.

- Živimo 600 metara dalje, čujemo sve i svašta. Istina je da on nikoga ne poštuje, ne bi si trebao to dati za pravo samo zato što je on Neymar. Neke zabave trajale su po 48 sati bez prestanka - rekao je jedan umirovljenik.

Drugi ga pak podržavaju.

- Zabave su jednom mjesečno i rijetko me ometa. Znali smo čuti vriskove djevojaka ili brujanje motora, ali meni je to u redu. Rijetko je on u ovoj kući i normalno je da uživa čovjek. Budući da posjeduje veliku količinu novca, nikoga ne čudo što su zabave velike.

Neymar je uvijek posebno kreativan kada treba dobiti dopuštenje od kluba i otići na zabavu. To posebno dolazi do izražaja kada je riječ o rođendanu njegove sestre Raffaelle koji spada na 11. ožujak. Bilo ozljeda, bilo suspenzija, Neymar se uvijek dobro snađe.

Od 2014. do 2019. godine ni PSG ni Barcelona nisu mogli računati na Brazilca na utakmicama oko tog datuma. Krajem veljače tereni u Francuskoj su osobito neravni pa je uganuće gležnja neizbježno, a ako se slučajno ne ozlijedi, neka pauza zbog akumuliranih žutih kartona ili direktnog crvenog neće škoditi. I sve to kako bi otišao na sestrin rođendan.

Neymar nikada nije previše mario za tuđa mišljenja, a to je pokazao i prije nekoliko dana nakon izjava Kyliana Mbappéa.

- Važno je da smo dobrog zdravlja. Da svi dobro jedu i dobro spavaju. To je ključno da prebrodimo revanš i prođemo dalje - rekao je mladi Francuz nakon poraza PSG-a od Bayerna (1-0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Znakovito, sljedeći dan je na Instagramu osvanula Neymarova fotografija iz Mc'Donaldsa, čime je poručio svima da će on u svome životu raditi što god poželi.

