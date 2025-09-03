Nezadovoljni navijači Dinama: 'A što ako se Valinčić ozlijedi?', 'Otišao je, nije rekao zbogom'

Nakon objave popisa 25 igrača za Europsku ligu na kojem nema vojnika kluba Danijela Zagorca, ali ni jednog od najvažnijih igrača "modrih" u proteklih godinu i pol Ronaela Pierre-Gabriela (27), uz Dinu Perića, Branka Pavića, Juana Cordobu i Frana Topića, kao i ozlijeđenog Raula Torrentea, Dinamovi su navijači iznenađeni, barem ako je suditi po komentarima na službenoj klupskoj stranici na Facebooku.

Trener Mario Kovačević odlučio je riskirati samo s jednim klasičnim desnim bekom Morisom Valinčićem iako želi stalno igrati formaciju s četvoricom u zadnjoj liniji, a "modri" nemaju ništa protiv riješiti se unosnog ugovora za Francuza koji je ušao u zadnju godinu. Alternativa bi mogao biti junior Noa Mikić ako ga prijave na B listu mladih lokalno treniranih igrača, što zasad nisu učinili.

Ovo su neki od komentara Dinamovih pratitelja:

"Trećeg golmana nema na popisu a najkvalitetniji je od ovih koji su tu pa pierre-gabriel koji isto nije uvršten sto je smiješno i dokaz da Dinamom trenutno upravlja nesposobni kadar koji bi da ima imalo slifa za vodit to dao Cordobu na posudbu u lokomotivu ili Osijek gdje bi se decko u godini dana imao dovoljno vremena za prilagodbu gdje bi imao dovoljno utakmica kroz koje bi se vidjelo da li je on za dinamo ili nije ."

"Nije mi jasno zašto RPG-a nema na popisu. Jedan Živković i Hoxa jesu koji nisu zaslužili.Čovijek je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Dinama nije to zaslužio. Očito se Boban hoće riješiti svih igrača koje je doveo Marić nema drugog objašnjenja."

"Sto ce se desit ak se ozlijedi valincic? Evo pitanje za Kovacevica.. tko bi jeb*te trebao desnog beka pokrit? Previse gluposti se napravilo u kratkom vremenu, trebamo li se brinuti?"

"Otišao je Pierre-Gabriel nije rekao zbogom."

"Mislim da će se ovaj put mnogi u komentarima složiti da smo s nekim stavkama s popisa iznenađeni"

"Ajde sto nema RPGa, ali nema ni zamjene za istog!?"

"Pravda za RPGa"

"RPG je zvijer od igrača"

"RPG je bio sasvim solidno pojačanje zadnje dvije sezone. Odrađivao uredno svoj posao, i vjerujem da njega nije bilo, rezultat golova bi bio još gori. Dobar, čvr s u duelima, zna često i povući loptu prema naprijed, ne boji se igrati jedan na jedan. Ne kužim kakve su ovo gluposti rješavanja igrača koji može puno dati za klub? Plus toga samo dva golmana, pa samo lud čovjek bi igrao dva fronta sa dva golmana, lako se ozlijedi jedan, i ostaneš samo na jednom. Mislim da se Dinamu ne piše dobro. Plac dolje za upravu"

"Pierre Gabriel je prošle sezone bio jedan od boljih, a napravili ste od njega rezervu za HNL."

"Rpg,prema njemu nismo pošteni."

"RPG.... ponajbolji igrač zadnje dvije sezone i vi ga tek tako odje*ete.. ovo je sramota"

"Gdje je P.Gabriel,jedan od boljih Dinamovih igrača i njega izostaviti.Kovačeviću nisi ti trener za DINAMO.Stalno mijenjaš igrače na istu šablonu."

"Kad ste vec maknuli objavu mogli ste i Hoxhu maknut"

"Hoxhu džaba dat nekome"

"a di je Cordoba"

"Pierre Gabriel ? Sramota"

Dinamo u Europskoj ligi

1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče

2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo

3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

Popis igrača

Ivan Nevistić

Ivan Filipović

Moreno Živković

Bruno Goda

Gonzalo Villar

Luka Stojković

Miha Zajc

Dion Drena Beljo

Gabriel Vidović

Arbër Hoxha

Marko Soldo

Niko Galešić

Sandro Kulenović

Robert Mudražija

Mateo Lisica

Matteo Vinlöf Pérez

Cardoso Varela

Moris Valinčić

Scott McKenna

Josip Mišić

Kévin Théophile-Catherine

Sergi Domínguez

Mounsef Bakrar

Dejan Ljubičić

Leon Jakirović

Otpisani

Danijel Zagorac

Raul Torrente

Dino Perić

Ronaël Pierre Gabriel

Branko Pavić

Juan Córdoba

Fran Topić