Nezadovoljni navijači Hajduka: 'To je to za ovu sezonu. Čestitke Dinamu na osvojenoj tituli...'

Varaždin i Hajduk remizirali su (1-1) u 24. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Splićani su poveli u 23. minuti golom Ante Rebića nakon sjajne asistencije Marka Livaje. Međutim, domaćini su krajem prvog poluvremena izjednačili nakon gola Tavaresa.

Hajduk je tako propustio priliku da se približi vodećem Dinamu u borbi za naslov pa tako Splićani nakon remija u Varaždinu zaostaju za 'modrima' četiri boda. Zagrebačka momčad ima utakmicu manje, a navijači Hajduka nisu previše optimistični oko nastavka sezone nakon utakmice.

Evo nekih komentara s društvenih mreža:

"To je to, u Kupu smo do srijede i okrećemo se novoj sezoni"

"Sramota se nastavlja, hvala im na ovakvim rezultatima, pa opet treba čekati novu sezonu"

"Biti drugi s ovom momčadi je izvanredno. Ja to smatram uspješno. Dva kluba u našoj ligi igraju u Europi a mi ipak drugi na tablici. To je izvanredno i čestitke treneru za postavu i način igre. Ali nažalost ne može umjesto njih pucati po golu"

"To je to za ovu godinu, okrenimo se idućoj sezoni"

"Možemo se mučiti ali nećemo se naučiti igrati za voljeni klub. Dinamu možemo već čestitati na titulu a nama ostaje pokušati osvojiti Kup"

"Guillamon je velika nula od igrača. Kako je taj igrao za španjolsku reprezentaciju ostat će vječni misterij..."

"Nisu cijelu utakmicu prešli centar i uzmu nam bitne bodove! Ovo se moralo dobiti!!!"

"Čista sramota!"

"Sramota treba Dinamu čestitati na još jednom prvenstvu"

"Huga Guillamona ostavit u Varaždinu. Čovjek za mjesnu zajednicu ne može igrat"

"Je li Krovinović opet kriv? Pitam za navijače."

"Šetanje u prvom poluvremenu i ne završavanje tada..to nas je koštalo 3 boda"

"15 kornera na utakmici neupotrebljivo, PETNAEST!"

"Jel smije netko uklizati na ubačaj u 3 metra od gol linije? Tko je kriv krila koja pošalju takve lopte, a nešto drugo je vježbano ili momci koji nemaju snage uklizati?"

"Puno još utakmica ima do kraja, puno bodova je u igri još!! Nije još ništa gotovo!!"