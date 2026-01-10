Obavijesti

SKIJAŠKI SPUST

Nezaustavljiva Lindsey Vonn je opet na vrhu postolja u Austriji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Leonhard Foeger

Amerikanka Lindsey Vonn slavila je u spustu kojeg su skijašice u subotu vozile za Svjetski kup u Zauchenseeu. S ovom pobjedom došla je do 84. u Svjetskom skijaškom kupu i ponovno potvrdila svoju dominaciju

Drugi uspjeh 41-godišnje Amerikanke Lindsey Vonn i četvrto postolje u četiri spusta ove sezone povećali su njezino vodstvo u poretku u spustu i učvrstili njezin status favoritkinje za Olimpijske igre koje se sljedeći mjesec održavaju u Cortini d'Ampezzo.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Gintare Karpaviciute

Vonn, već najstarija pobjednica Svjetskog kupa svih vremena, bila je najbrža s vremenom 1:06,24. Druga je s 37 stotinke sporijim vremenom bila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, a treće je mjesto zauzela još jedna Amerikanka Jacqueline Wiles s 48 stotinke zaostatka za Vonn.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Gintare Karpaviciute

U poretku skijašica u spustu Vonn je prva s 340 bodova, druga je Njemica Emma Aicher, koja je danas bila šesta, s 211 bodom, a treća Pirovano sa 167 bodova. U ukupnom poretku prva je Mikaela Shiffrin s 823 boda, druga je Švicarka Camille Rast sa 703 boda,  a treća Novozelanđanka Alice Robinson, danas 26., s 489 bodova. Vonn je šesta u ukupnom poretku s 450 bodova. 

Potpune rezultate spusta možete pogledati OVDJE.

