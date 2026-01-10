Nezaustavljiva Lindsey Vonn je opet na vrhu postolja u Austriji

Drugi uspjeh 41-godišnje Amerikanke Lindsey Vonn i četvrto postolje u četiri spusta ove sezone povećali su njezino vodstvo u poretku u spustu i učvrstili njezin status favoritkinje za Olimpijske igre koje se sljedeći mjesec održavaju u Cortini d'Ampezzo.

Foto: Gintare Karpaviciute

Vonn, već najstarija pobjednica Svjetskog kupa svih vremena, bila je najbrža s vremenom 1:06,24. Druga je s 37 stotinke sporijim vremenom bila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, a treće je mjesto zauzela još jedna Amerikanka Jacqueline Wiles s 48 stotinke zaostatka za Vonn.

Foto: Gintare Karpaviciute

U poretku skijašica u spustu Vonn je prva s 340 bodova, druga je Njemica Emma Aicher, koja je danas bila šesta, s 211 bodom, a treća Pirovano sa 167 bodova. U ukupnom poretku prva je Mikaela Shiffrin s 823 boda, druga je Švicarka Camille Rast sa 703 boda, a treća Novozelanđanka Alice Robinson, danas 26., s 489 bodova. Vonn je šesta u ukupnom poretku s 450 bodova.

Potpune rezultate spusta možete pogledati OVDJE.