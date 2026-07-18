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Nezaustavljivi Merida je novi kralj Umaga! Španjolcu je ovo prvi ATP naslov u karijeri

Piše HINA,
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Nezaustavljivi Merida je novi kralj Umaga! Španjolcu je ovo prvi ATP naslov u karijeri
Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Španjolski 21-godišnjak Daniel Merida šokirao je Umag i osvojio prvi ATP naslov! U finalu Croatia Opena slomio je Damira Džumhura 6-2, 5-7, 6-2 nakon dva sata borbe

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Mladi, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu, on je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7, 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao dva sata.

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ATP Umag 00:40
ATP Umag | Video: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Mnogo mlađi Merida je u završnom dvoboju bio mnogo svježiji od Džumhura što nije niti čudno s obzirom da je u prethodnim mečevima u Umagu proveo četiri sata manje na terenu. Osobito su iscrpljujući za Džumhura bili četvrtfinalni dvoboj protiv Mattea Arnaldija i polufinale protiv Alexa Molčana.

Merida je vrlo brzo stekao "break" prednosti u sva tri seta. U prvom je još jednim oduzimanjem servisa suparniku vrlo brzo odjurio do nedostižnih 5-1 i mirno priveo tu dionicu igre u svoju korist.

Dvoboj je tekao ka sigurnoj pobjedi Meride sve do njegovog vodstva 4-3 i 40-0 na servisu u drugom setu. No, tada je nervoza učinila svoje, Merida je napravio nekoliko dvostrukih servis pogrešaka kojima je dva puta zaredom izgubio igre na svom početnom udarcu pa je Džumhur s četiri uzastopna gema izborio treći set.

Nakon što su igrači "razmijenili" po dva "breaka" na startu trećeg seta, Merida je nastavio stvarati pritisak na servis Džumhura, još mu dva puta oduzeo servis i stigao do premijernog naslova.

Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida
Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Za Meridu je ovo bio drugi nastup u finalu na ATP razini, nakon što je početkom travnja ove godine izgubio završni dvoboj u Bukureštu od Argentinca Mariana Navonea, dok je Džumhur po peti put u karijeri zaigrao u finalu, ali prvi put na zemljanoj podlozi i prvi put nakon što je u Antalyji 2018. osvojio svoj treći naslov.

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