Ngannou: Iznenadio me Stipe, nisam mislio da je tako čvrst

U siječnju je održana borba između Francisa Ngannoua i Stipe Miočića. Stipe je pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom, a Ngannou je započeo medijsku šutnju poslije borbe. Liječio je rane, pokušavao dokučiti zašto je izgubio, ukratko, bahatosti kakvu smo vidjeli prije borbe ni traga.

Sada je odlučio prekinuti tu šutnju i polako se vratio treninzima po prvi puta nakon borbe protiv Stipe. Bio mu je to drugi poraz u karijeri, pa je bilo zanimljivo čuti kako Kamerunac razmišlja sada kada su prošla dva mjeseca od borbe.

- Već sam nakon polovice prve runde osjetio da nešto nije u redu. Nije to bilo nešto na što sam navikao. Osjetio sam takav umor na sparinzima jer se na njima guraš do krajnjih granica. Svaku rundu spariraš sa svježim likom, a odradiš veliki broj rundi, ali nisam osjetio takav umor nakon prve ili druge runde. Znao sam i u borbama doći do druge runde, ali nikad nisam bio umoran kao ovdje u prvoj - pričao je o kondicijskim problemima Ngannou.

- Pogledao sam snimku borbe, ali ne cijelu. Pogledao sam samo prve dvije runde i to me jako rastužilo. Stipe je čvršći nego što sam mislio. Ali nisam toliko iznenađen jer ga nisam toliko jako uzdrmao. On je bio jako pametan, dobro se kretao i izbjegavao moje udarce, no nisam osjetio da sam ga pošteno pogodio. Bio je čvršći no što sam očekivao jer nisam očekivao da će i dalje nastaviti u tom ritmu nakon onog udarca - osvrnuo se na prvakovu snagu.

- Sje*** sam taktiku, trebao sam ići sporije u prvoj rundi. Prije početka druge iz kuta su mi govorili da ne trebam žuriti jer je ovo borba na pet rundi, ali ja sam krenuo ludo - aludirao je Kamerunac na svoje pogreške.

Dao je i svoje mišljenje o nadolazećoj borbi između Miočića i Cormiera.

- Zaista ne znam tko će pobijediti u borbi između Stipe i Cormiera. Ne mogu to prognozirati, obojica imaju isti stil.

Za kraj se osvrnuo i na njegov dolazak na tron.

- Ovisi u protivniku, možda će mi dvije borbe biti dovoljne za novi napad na tron. Ovisi i o tome kakva bi pobjeda bila u pitanju - zaključio je Francis Ngannou.