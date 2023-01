Ngannou otkrio okrutno lice UFC-a: Nemamo prava, ne daju nam ni zdravstveno osiguranje

Ponudili smo mu ugovor koji bi ga učinio najplaćenijem borcem teške kategorije u UFC-u, više od Brocka Lesnara, više od bilo koga. Odbio je tu ponudu. Mislim da je Ngannou sada u situaciji kada ne želi previše riskirati, gdje bi se mogao boriti protiv slabijih protivnika i zaraditi više. Stoga, dopustit ćemo mu to. Raskinut ćemo suradnju i on može ići kamo želi i raditi što god želi.

Rekao je to prošli tjedan čelnik UFC-a Dana White i definitivno prekinuo jednogodišnju trakavicu oko budućnosti teškaškog prvaka.

Odmah su krenula nagađanja tko će se boriti za upražnjeni pojas i iščekivanje Ngannouova odgovora. Objašnjenja zašto napušta najslavniju MMA organizaciju. I to kao prvak.

Gostujući kod Ariela Helwanija u ‘‘The MMA Houru‘‘ Kamerunac je objasnio kako su ga natjerali da potpiše prvi ugovor s UFC-om.

Foto: Gary A. Vasquez

- Sve je bilo prije prve borbe protiv Miočića. Tada smo pregovarali i tek nakon tri godine shvatio sam da je problem bilo nešto što sam rekao Dani tijekom pregovora. Napravio sam veliku pogrešku, nisam imao pojma što sve to znači. No, to je bilo šest tjedana prije borbe sa Stipom i nisam imao vremena naći menadžera pa sam pokušao sam. Nakon toga sam mu rekao da je u redu, ali da ćemo pregovarati prije svake borbe. Kada sam mu to rekao… Takvo nešto ne govorite tipu kao što je Dana White. Upoznao sam ga u Denveru prije meča s Arlovskim, nisam ni znao engleski. No pokušao sam mu reći da kad uzmem pojas, želim ići u Francusku privatnim avionom. On mi je rekao da nema problema i da će mi sve dati.

Francis Ngannou je tako otkrio i drugu stranu UFC-a. Koju borci znaju, ali javnost manje. Da se ta američka organizacija savršeno brine samo o šampionima, borcima koji joj donose zaradu. Svi ostali zarađuju (puno) manje nego u ostalim organizacijama slobodne borbe i UFC se uopće ne brine o njima.

- Naučio sam da kad sjedneš za pregovarački stol, nećeš dobiti sve što tražiš. No želiš da druga strana barem pokaže interes da se pokušate dogovoriti. Tražio sam puno stvari, naravno da nisam očekivao da ću sve dobiti. Očekivao sam da će ispuniti barem jednu ili dvije stvari - pričao je Ngannou pa otkrio:

- Tražio sam pravo na sponzore, za što smo zakinuti jer nam ne dopuštaju da imamo sponzore. Tražio sam i zdravstveno osiguranje, ni to mi nisu dali. Tražio sam odvjetnika koji bi zastupao borce, ništa od toga nisam dobio. Htio sam im pokazati da postoje stvari koje borci žele, a htio sam da barem to sve razmotre.

Pojasnio je i što znači ugovor s UFC-om:

- S tim ugovorom ja nisam slobodan, nisam nezavistan, nemam prava, nemam moći. Svu moć dajete tim tipovima. Vidio sam kako je kada krenu koristiti tu moć i nisam želio da se to meni dogodi. Meni zdravstveno osiguranje nije problem, ali borcima na dnu jest. Oni si uistinu ne mogu priuštiti zdravstveno. A i ja sam bio gdje su i oni i to nosim u srcu. U nekim trenucima sam se osjećao kao da su me udarali novcem u lice 'Uzmi taj novac i začepi!' To se neće dogoditi.

