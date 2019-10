Neviđena glupost kontroverzne zvijezde: Šokirao je čak i suce

U noći s petka na subotu održan je sjajan UFC on ESPN 6 u Bostonu, koji su u glavnoj borbi predvodili bivši prvak srednje kategorije Chris Weidman i Dominick Reyes.

Reyes je slavio nokautom nakon samo minutu i 45 sekundi te ostvario 12. pobjedu u karijeri u isto toliko borbi. Sjajni 29-godišnji Amerikanac sada je i legitimno došao u poziciju napasti nedodirljivog prvaka poluteške Jona Jonesa što mu je i poručio nakon pobjede.

Foto: Bob DeChiara

Foto: Bob DeChiara

- Jon, idemo, vrijeme je! - rekao je Reyes u intervjuu nakon borbe.

Borba je, dakle, trajala vrlo kratko. Nakon jednog pokušaja direkta Weidmana, Reyes je kontrirao lijevim direktom koji je odsjeo taman gdje treba - na vrhu brade.

Weidman je pao na tlo, Reyes je krenuo u finiš i s nekoliko 'čekića' ponovno fino pogodio u bradu pa je sudac Herb Dean morao intervenirati i zaustaviti borbu.

Foto: Bob DeChiara

Inače, bio je ovo Weidmanov debi u poluteškoj kategoriji prije kojeg je, ironično, izjavio da dolazi po Jonesa. Ovim nastupom osigurao si je odlazak u bolnicu dok je kartu za Jonesa ipak zakupio Reyes.

Weidman već dugo nije ni sjena borca koji je zaustavio povijesnu dominaciju Andersona Silve.

Spektakl Rodrigueza i Stephensa

Sunaslovna borba večeri bila je pravi spektakl. Prije malo manje od mjesec dana atraktivni Yair Rodriguez i Jeremy Stephens trebali su nastupiti u glavnoj borbi priredbe u Mexico Cityju, no nakon samo 15 sekundi (i 5 minuta liječničke pauze) borba je prekinuta zbog uboda u oko američkog borca.

Rodriguez je ostao razočaran jer nije dobio priliku pobijediti Stephensa pred domaćom publikom, ali zato je to napravio mjesec dana kasnije.

Foto: Bob DeChiara

Sjajno je odradio prve dvije runde, pogotovo drugu u kojoj je stvorio dovoljnu prednost kod sudaca ako ode do njihove odluke. Nakon 30-ak sekundi druge runde snažnim middle kickom pogodio je Stephensa u jetru pa ga 'pomeo' low kickom. Uslijedio je brutalan ground and pound koji je trajao dobrih 50 sekundi prije nego se Meksikanac umorio, a Stephens preživio nemoguće.

Foto: Bob DeChiara

Foto: Bob DeChiara

I ne samo da je preživio, nego je odradio borbu do kraja osvojivši treću rundu. No, to mu nije bilo dovoljno za pobjedu i Rodriguez je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Neviđena glupost Hardyja

Kada pomisliš da te više ništa ne može iznenaditi kod Grega Hardyja, on se zaista potrudi to demantirati. Kontroverzni Amerikanac, koji je prije samo 3 godine profesionalno igrao u NFL-u za Dallas Cowboyse pa se prebacio na MMA i krenuo briljirati, opet je ostao bez pobjede zbog gluposti.

Foto: Bob DeChiara

Foto: Bob DeChiara

U debiju za UFC ostvario je poraz, iako je bio bolji i trebao je pobijediti, zbog ilegalnog korištenja koljena. Noćas je prvi u povijesti UFC-a koristio inhalator između rundi pa je njegova jednoglasna sudačka pobjeda proglašena 'no contestom'. Šokirao je čak i suce, koji ovako nešto još nisu vidjeli.

Dominirao je Hardy debitanta Bena Sosolija, no zbog korištenja inhalatora ostao je bez trijumfa, trećeg u nizu. Hardy je, ustvari, u pauzi upitao trenera smije li uopće koristiti inhalator na što mu je ovaj odgovorio da ne zna. Hardy je, zatim, upitao službenu osobu istu stvar i dobio odgovor da može ako je to dopustila USADA.

Hardy je odgovorio da jest, no to baš i nije bila istina. Borcima je dopušteno korištenje inhalatora, ali ne za vrijeme borbe. To su odmah prepoznali Daniel Cormier i Jon Anik u prijenosu, a nakon borbe sumnje je potvrdio izvršni direktor UFC-a Marc Ratner.

- To je mimo svih pravila - rekao je.

Ovo je samo još jedna u nizu kontroverzi američkog teškaša, koji je prilično omražen u američkoj javnosti nakon afere s obiteljskim nasiljem, ima i povijest nasilja općenito, kao i zlouporabu kokaina.

Valja istaknuti i veliku pobjedu UFC veterana i istinske legende MMA-a Joea Lauzona tehničkim nokautom nad Jonathanom Pearceom, kao i odličan nokaut Randyja Coste nad Bostonom Salmonom.

Rezultati UFC on ESPN 6:

Dominick Reyes def. Chris Weidman KO (udarci) R1 1:43 Yair Rodríguez def. Jeremy Stephens Jednoglasna sudačka odluka Greg Hardy vs. Ben Sosoli Poništena pobjeda Hardyja Joe Lauzon def. Jonathan Pearce TKO (udarci) R1 1:33 Maycee Barber def. Gillian Robertson TKO (udarci) R1 3:04 Darren Stewart def. Deron Winn Podijeljena sudačka odluka Charles Rosa def. Manny Bermudez Verbalna predaja (armbar) R1 2:46 Molly McCann def. Diana Belbiţă Jednoglasna sudačka odluka Sean Woodson def. Kyle Bochniak Jednoglasna sudačka odluka Randy Costa def. Boston Salmon TKO (udarci) R1 2:15 Sean Brady def. Court McGee Jednoglasna sudačka odluka Brendan Allen def. Kevin Holland Prisiljavanje na predaju (RNC) R2 3:38 Tanner Boser def. Daniel Spitz Jednoglasna sudačka odluka