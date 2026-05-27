Ni Arteta, ni Jakirović! Najbolji trener na Otoku je sjajni Englez

Za nogometnog trenera godine u Engleskoj imenovan je Frank Lampard koji je s Coventry Cityjem na uvjerljiv način izborio povratak u Premier ligu nakon četvrt stoljeća.

Bivši engleski reprezentativni veznjak vodio je Coventry do naslova prvaka u engleskoj drugoj ligi sa 11 bodova prednosti ispred najbližeg pratitelja što mu je osiguralo "Sir Alex Ferguson Trophy", pokal kojega dodjeljuje Udruga nogometnih menadžera (LMA), a u kojem sudjeluju upravo pripadnici struke.

Lampard je u izboru nadvisio čak i Mikela Artetu koji je s Arsenalom osvojio naslov prvaka, prvi za "topnike" nakon 22 godine te Sergeja Jakirovića koji je s Hull Cityjem izborio povratak u najviši rang engleskog nogometa. Arteti je za utjehu ostala nagrada za menadžera godine u Premier ligi.

- Tvoja osobnost kako kao menadžera tako i kao vođe jasno se očitavaju u načinu na koji ti momčad igra, sa samopouzdanjem i vjerom u sebe. Uživao sam gledajući ju, poručio je legendarni Alex Ferguson Lampardu.