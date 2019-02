Čvrsta borba za Europsku ligu: Hajduk bolji, Goričani se brane

BURA DERE NA POLJUDU

Žestoka bura zahvatila je Split i okolicu, rušila je crijepove i krovove, stoga je današnja utakmica bila pod upitnikom. No, tijekom dana se smirila i nema razloga da se utakmica između Hajduka i Gorice odgodi, unatoč velikoj hladnoći. No morat će igrači stisnuti zube i to odraditi bez obzira na buru.