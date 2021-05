Rukometaši Paris Saint-Germaina i Aalborga izborili su plasman na Final Four Lige prvaka koji je na rasporedu 12. i 13. lipnja u Kolenu.

PSG je u uzvratnom susretu četvrtfinala pobijedio branitelja naslova THW Kiel sa 34-28 nadoknadivši dva gola zaostatka iz prve utakmice u kojoj je njemački sastav slavio sa 31-29.

Nakon što su prvo poluvrijeme dobili rezultatom 16-15, Parižani su deset minuta prije kraja stigli do +5 (29-24), a minutu kasnije i do šest pogodaka prednosti (31-25). Kiel je smanjio na 32-28, no PSG je s dva gola u nizu stigao do konačnih 34-28.

PSG su do pobjede predvodili Elohim Prandi s devet, Nedim Remili sa sedam i Dylan Nahi sa šest pogodaka, dok su kod još uvijek aktualnog europskog prvaka najefikasniji bili Sander Sagosen i Niclas Ekberg sa po sedam golova. Hrvatski reprezentativac Domagoj Duvnjak zabio je tri gola.

Na Final Four ide i Aalborg usprkos porazu 29-33 na gostovanju kod Flensburg-Handewitt. Naime, Danci su u prvom susretu pobijedili sa pet golovca razlike (26-21).

Aalborg je bolje ušao u susret i vodio je veći dio prvog poluvremena. Flensburg je u 32. minuti izjednačio na 17-17, a potom u dva navrata imao i +6 (26-20, 27-21). No, nije izdržao.

Aalborg su do velikog uspjeha predvodii Felix Claar sa sedam golova, dok je Magnus Saugstrup Jensen postigao pet pogodaka. Kod Flensburga Johannes Golla i Magnus Rod postigli su po devet golova.

U četvrtak su na rasporedu i utakmice Veszprem - Nantes (28-32 u prvoj utakmici) i Barcelona - Meškov Brest (33-29).