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PORAZ U ARENI

Ni golman Zagreba nije mogao zaustaviti potapanje u Areni, Danci su nedostižna razina...

Piše Davor Kovačević,
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Ni golman Zagreba nije mogao zaustaviti potapanje u Areni, Danci su nedostižna razina...
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Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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ZAGREB - AALBORG 23-33 Zagreb, pred skoro 5000 navijača, nije uspio učiniti utakmicu ni barem zanimljivom i neizvjesnom, kakvu je učinio u prošlom kolu u Parizu

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Zagreb je ostao daleko od iznenađenja u Areni. Aalborg je potvrdio da je razina koju Zagreb u ovom trenutku ne može pratiti. Hrvatski prvak, nakon drugog poraza u tri utakmice (23-33), borit će se za broj tri u skupini s Celjem, što je bila i realnost uoči početka Lige prvaka.

Danci su se već udomaćili u Zagrebu, ovo im je bilo šesto gostovanje u zadnjih sedam sezona. U prethodnih pet domaćih utakmica Zagreb je pobijedio dvaput, uz jedan remi, to je djelovalo kao nada da se nešto možda može i ovaj put, međutim, nije se moglo. Aalborg je reagirao nakon -12 kod GOG-a za vikend u domaćem prvenstvu i suzbio krizu u korijenu.

Zagreb, pred skoro 5000 navijača, nije uspio učiniti utakmicu ni barem zanimljivom i neizvjesnom, kakvu je učinio u prošlom kolu u Parizu. Udarni napad s Beljavskim, Karačićem i Tskhovrebadzeom bio je više pasivan nego aktivan. Brzo je Horvat digao Abdoua, kojemu je ovo bila premijera u Ligi prvaka nakon ozljede Ćeška, i Nikolića. Egipćanin je i dalje nedorečen, bolje očito neće. Uglavnom, nije se mnogo promijenilo, Beljavski i Nikolić u početku su si više smetali nego što su surađivali, najbolji dio napada bila suradnja s pivotima i Glavaševi sedmerci. 

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold
Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Knorr, koji će dogodine u PSG, bio je u petoj brzini za Zagrebovu obranu, koja se povukla u 6-0 zonu. Najavljivao je Horvat 5-1 kao protuotrov za Dance, ali vidjeli smo ga tri puta u prvom poluvremenu, prvi put u 15. minuti kad je Aalborg već bio na +5. Pokušao je Zagreb i sa 7 na 6, brzo su i to Danci ugasili, kao i golmane Zagreba, koji su ostali na dvije Kasteliceve obrane.

Novi pokušaj Zagreba i Horvata bio je Pavlović, Meštrić je u pet minuta nastavka obranio tri lopte i Zagreb je imao dva napada za -2. Umjesto zanosa, priča koje smo se već nagledali. Glavaš juri u nepoznato, Tskhovrebadzeu ispada lopta, greška na grešku i Danci su u četiri minute otišli na 23-14. Meštrić je s osam obrana u 15 minuta zaustavio potapanje, ali samo privremeno jer otišlo je ispod pristojnog. Landin 10 obrana, Meštrić i Kastelic zajedno 10, a Zagreb na -10.

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold
Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za tjedan dana uloge će se samo zarotirati, Aalborg će biti domaćin. U drugoj utakmici skupine PSG je pobijedio Celje 46-35, uz šest golova Matea Maraša.

Liga prvaka, treće kolo:

Zagreb - Aalborg 23-33 (12-17)

Zagreb: Meštrić (8 obrana), Kastelic (2 obrane); Topić 3, Tskhovrebadze 2, Mamić, Štrlek, Karačić 1, Raužan, Pavlović, Kalaraš 2, Abdou 1, Nikolić 2, Beljavski 1, Glavaš 10, Sadovski, Tufegdžić

Aalborg: N. Landin 1 (10 obrana), Norsten; Lindskog, Nilsson 1, Larsen 1, Arnoldsen 4, Ronningen, Anderson 2, Hald, Hoxer 5, Blonz, Nielsen 5, M. Landin 2, Moller 4, Knorr 6, Munk 2

Sedmerci: Zagreb 4/4, Aalborg 2/3

Isključenja: Zagreb 6 minuta, Aalborg 6 minuta

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