ZABIO 6 U 4 KOLA

Ni Haaland ni Mbappé: Napadač Galatasaraya predvodi listu strijelaca Lige prvaka!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Tri gola Osimhen je zabio u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu

Nakon četiri odigrana kola nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice strijelaca nalazi se napadač Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen sa šest golova.

Tri gola je zabio u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu.

Iza Osimhena su Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), te Kylian Mbappe (Real Madrid) sa po pet golova.

UEFA Champions League - Ajax Amsterdam v Galatasaray
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Na ljestvici asistenata vodi Michael Olise iz Bayern Münchena sa četiri dodavanja za gol.

Ljestvica strijelaca:

  • 6 - Victor Osimhen (Galatasaray)
  • 5 - Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • 4 - Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martínez (Inter), Marcus Rashford (Barcelona)...
UEFA Champions League - Paris St Germain v Bayern Munich
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Ljestvica asistenata

  • 4 - Michael Olise (Bayern München)
  • 3 - Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Tijjani Reijnders (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool)...

