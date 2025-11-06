Ni Haaland ni Mbappé: Napadač Galatasaraya predvodi listu strijelaca Lige prvaka!

Nakon četiri odigrana kola nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice strijelaca nalazi se napadač Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen sa šest golova.

Tri gola je zabio u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu.

Iza Osimhena su Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), te Kylian Mbappe (Real Madrid) sa po pet golova.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Na ljestvici asistenata vodi Michael Olise iz Bayern Münchena sa četiri dodavanja za gol.

Ljestvica strijelaca:

6 - Victor Osimhen (Galatasaray)

5 - Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid)

4 - Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martínez (Inter), Marcus Rashford (Barcelona)...

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Ljestvica asistenata

4 - Michael Olise (Bayern München)

3 - Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Tijjani Reijnders (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool)...