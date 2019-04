Ni jare - ni pare! Palaversa na ledu, Hajduk bez bodova i love

''Što se događa s Antom Palaversom, zbog čega mladi veznjak na posudbi iz Manchester Cityja već drugu utakmicu za redom nije u konkurenciji'' pitaju se navijači Hajduka.

Izostavljanje Palaverse s popisa putnika za Pulu trener Siniša Oreščanin opravdao je umorom.

- Ante je odigrao tri utakmice za U-19 reprezentaciju u svega desetak dana...

No nakon što ga nije koristio ni u derbiju, sve je poprimilo novu dimenziju, pogotovo nakon što je Oreščanin na izravan upit o Anti jednostavno promijenio temu, a ni dan kasnije nitko iz Hajdukove struke nije bio spreman za razgovor o statusu Palaverse.

- Ante je igrač kao i svaki drugi, nitko iz kluba neće davati posebne izjave o nastupima igrača osim trenera koji je u više navrata govorio o toj temi. Pitajte ga opet na sljedećoj press konferenciji – kratko su nam poručili iz Hajduka.

I hoćemo, jer iako je Ante doista samo jedan od Hajdukovih prvotimaca, ipak postoji mala razlika, a to je onih 40.000 eura bonusa koje Hajduk inkasira od Cityja ako starta u postavi, i odigra barem 45 minuta.

Obzirom da je Palaversa bio na klupi, znači da je zdrav, i da se nije ogriješio o klupski disciplinski pravilnik te da je odluka o neigranju bila isključivo trenerova. Pa zar je onda toliko teško prevaliti preko usta da unatoč bogatom bonusu za svaki Antin nastup trener koristi igrače koji su u najboljoj formi? Što je na koncu i logično, i jedino ispravno.

No to bi pak otvorilo jedno drugo pitanje, a to je pitanje tko je to u boljoj formi. Možda primjerice Bassel Jrady, koji u 21 utakmici od dolaska u Hajduk to baš ničim nije opravdao, a nema ni bonusa za njegove nastupe.

Jasno je da Palaversa i Jardi nisu isti tip igrača, no to i jest glavni Oreščaninov problem, trener Hajduka na raspolaganju ima pet igrača sličnih karakteristika, Palaversu, Nejašmića, Jurića, Kalika i Beširovića, koji su svi po prirodi defenzivci, a u sustavu igre koji gura Oreščanin mjesta ima samo za jednoga. Ostali moraju ili u druge uloge, ili na klupu...

A kad je već tome tako, postavlja se pitanje zbog čega se onda Hajduk rukama i nogama borio da Palaversu ostave na posudbi. Očito zbog bonusa. Zbog čega onda momak ne igra? Ispada da je Hajduk u derbiju izgubio i bodove, i bonus, a ako nema bodova, zar je bitno igra li Palaversa, Jardi, ili netko treći...

Naravno da je u cijeloj priči najgore prošao Palaversa, momak koji je u osjetljivim godinama potpisao ugovor života, a šest mjeseci kasnije žulja klupu Hajduka. Netko je za njega platio silne milijune i ponudio dodatni bonus od 40.000 eura za svaki nastup, a Hajduku koji je peti u HNL-u nije dovoljno dobar!?

Naravno da se zbog svega i u samog momka uvukao crv sumnje, svjestan je da ne igra onako kako zna i može, a nema priliku dokazati suprotno. Od njemu bliskih osoba saznajemo da Ante teško proživljava ovu situaciju, a najgore od svega bi bilo da mu još i publika okrene leđa, jer to ničim nije zaslužio. Ante nije od onih koji su 'poletjeli' nakon potpisa ugovora života, on je i dalje ostao skroman mladić, kome treba pomoći da izađe iz situacije u kojoj se našao. I to ne svojom krivnjom.

No pitanje je kako. Hajduku treba novac, i sigurno se neće odreći prilike da za svaki Antin nastup inkasira 40.000 eura. S druge strane, nitko Oreščaninu ne smije stvarati pritisak da Ante mora igrati, pogotovo ako mu on ne vjeruje.

A s treće, ako Ante ne igra, i to u svojoj prirodnoj ulozi, neće ni pružati partije kakve se od njega očekuju. U tom kolopletu teško je naći rješenje koje će zadovoljavati sve strane, no nije to ništa novoga, sve su to su znali i u trenutku potpisivanja posudbe.

Oreščaninov stav da u ovom trenutku ima boljih igrača od Ante nitko nema pravo osporavati sve dok mu momčad igra dobro i bilježi dobre rezultate, no činjenica je da je klub protiv Dinama ostao i bez bodova, i bez bonusa od 40.000 eura. Već u nedjelju je nova utakmica, na Poljudu gostuje Osijek, a na Oreščaninu je da pokuša pronaći dobitnu formulu, uzeti i bodove, i bonus...