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KONFERENCIJSKA LIGA

Ni navijači idućeg protivnika Hajduka nisu cvijeće: Udarili policajca, on pao niz stepenice

Piše Ivan Tomašković,
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Ni navijači idućeg protivnika Hajduka nisu cvijeće: Udarili policajca, on pao niz stepenice
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Navijači sljedećeg protivnika Hajduka u Europi napravili su incident na susretu u Nizozemskoj

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Nogometaši Hajduka u 2. kolu Konferencijske lige u četvrtak, 22. listopada u 21 sat gostuju kod švicarskog Thuna. Hajduk u Švicarsku odlazi nakon 2-1 pobjede protiv Ajaxa, no susret su zasjenili izgredi Torcide uoči i za vrijeme utakmice. 

Prije utakmice u povorci su veličali Hitlera i koncentracijski logor Auschwitz, a za vrijeme utakmice zbog silne pirotehnike susret je prekinut na 12 minuta. No, ni navijači švicarskog Thuna nisu cvijeće. Oni su na protekloj utakmici Konferencijske lige, kako piše nizozemski portal Tubantia, policajca na stadionu nizozemskog Twentea udarili nogom i šakom u glavu te je zbog toga izgubio ravnotežu i pao po stepenicama.

Interventna policija morala je reagirati jer se skupina navijača iz Švicarske nije htjela pomaknuti u sektor na tribini koji je organizator namijenio za njih. Interventna policija ih je na silu htjela pomaknuti u zamišljeni sektor, no došlo je do naguravanja i tučnjave. Zbog incidenta je uhićen 20-godišnjak.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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