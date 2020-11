'Croata': Veći je za glavu i jači, a uništio sam ga. Sad želim Vasu

Odluka da prihvatim borbu u višoj kategoriji nije bila loša. Pa pobijedio sam u ovoj borbi. On je neporaženi borac, jak je i veći od mene. Revanš ne želim, s Vasom Bakočevićem bih se borio i do 70kg, kaže 'Croata'

<p>Nakon pet godina pauze od aktivnog bavljenja MMA-om <strong>Francisco 'Croata' Barrio (31)</strong> nedavno se vratio u kavez pobjedom nad Aleksandrom Jankovićem na FNC 3. Dominantnom predstavom dobio je priliku u KSW-u gdje je objeručke prihvatio borbu s <strong>Mateuszom Legierskim (24)</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KSW 56 Vlog | Epizoda 2</strong></p><p>I premda je otišao kategoriju i pol iznad svoje (catchweight do 73 kilograma), 'Croata' je pružio sjajan nastup protiv neporaženog poljskog talenta (7-0). Ne možemo se oteti dojmu da su suci pomalo navukli krajnji ishod i da je pobjedi Legierskog ponešto kumovao domaći teren u Poljskoj.</p><p>S ishodom se ne slaže ni 'Croata'.</p><p>- Bio je veći i snažniji od mene tako da ovo nije bila laka borba. Imao sam 73 kilograma, a inače težim 76 ili 77. U kategoriji do 66 kilograma sam zvijer. Za cijelu jednu veličinu je bio krupniji od mene. Nema isprika, prihvatio sam borbu u 'catchweightu' iako sam u kavezu imao 78, a on 86 kilograma. Imao je veće šake i tijelo - rekao je Francisco nakon borbe.</p><p>Barrio je prihvatio borbu protiv suparnika iz više kategorije što u startu znači prednost većeg borca. No, to se u borbi nije toliko osjetilo. Član ATT-a vukao je, išao prema naprijed kada se borba rasplamsala, hrvao i diskutabilno je koje točno runde je izgubio. Treću sigurno nije.</p><p>- Odluka nije poštena. Trebalo je biti neodlučeno ili moja pobjeda. U trećoj rundi nije napravio gotovo ništa - dodao je pa nastavio:</p><p>- Nije me ugrozio. Ja baš nemam neki vrat, a znao sam da će ga pokušati uhvatiti i umoriti se pa ću ga prebiti u trećoj. Mislim da sam ga uništio u trećoj rundi. Odluka da prihvatim borbu u višoj kategoriji nije bila loša. Pa, pobijedio sam u ovoj borbi. On je neporaženi borac, prvak Oktagon promocije. Jak je, veći od mene, ali prihvatio sam borbu. Razlika je bila kao da se on ide boriti protiv Soldića. Pobijedio je samo zbog toga što je bio veći.</p><p>U kavez je ušao uz stihove 'Hrvatska me mati rodila' Tomislava Brajše. A prokomentirao je i borbe suboraca iz kluba, <strong>Ivana Erslana</strong> i <strong>Filipa</strong> <strong>Pejića</strong>.</p><p>- To mi je ulazna pjesma, prijatelj mi je rekao da to stavim i bila mi je lijepa. Pejića nisam stigao vidjeti jer sam se penjao po stepenicama kad sam ga čuo kako viče, Erslan je odradio prvu rundu jako dobro, ovaj ga je pogodio slučajno i završilo je kako je završilo.</p><p>'Croata' ističe da ne želi revanš s Poljakom jer nema smisla, ali ima jasnu ideju s kim bi volio ući u kavez.</p><p>- Nemam neku posebnu želju, mogu mi dati bilo koga. Jedino bih izdvojio <strong>Vasu Bakočevića</strong>, s njim se mogu boriti i do 70 kilograma.</p><p>Glavni trener ATT-a i čovjek koji stoji iza svega <strong>Dražen Forgač </strong>također smatra da je Poljakova pobjeda nategnuta.</p><p>- Velik je i jak, čvrst, te neke tehnike prolaze dobro kad si toliko viši. To je bio jako bitan faktor, ali iz KSW-a su vrlo zadovoljni i žele ga u 66 čim prije. Dobro smo otvorili, čak je i Barrio odlično odradio borbu. U najmanju ruku je neriješeno, iskoristili su drugu rundu da daju 10-8. Ne možeš tu žaliti, uzeli smo to na 'short noticeu' kategoriju iznad i to je to, sve je to sport.</p>