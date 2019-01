Ni pljusak ih nije omeo: 'Modri' pobijedili poljski Slask Wroclaw

Dinamo je stigao do još jedne pobjede na pripremama u turskom Beleku, plavi su danas po velikom pljusku bili bolji (2-0) od četrnaestoplasirane momčadi poljske lige Slask Wroclawa. Hrvatski prvak odigrao je skromni(ji)h 45 minuta, a onda u drugom dijelu pojačao ritam i zasluženo stigao do novog trijumfa. Dinamo su do pobjede odveli Šitum i Franjić.

Prvo poluvrijeme bila je to prava laganica. Nije tu bilo velikih prilika, niti žestokih startova, još jedan kišni dan donio nam je baš prijateljski susret. Modri su u tom periodu imali dvije (polu)prilike, Marin je već u 3. minuti iz blizine pokušao prebaciti suparničkog vratara, ali je Slowik bio uspješniji. Isti igrač probio je lijevu stranu u 39. minuti, lopta je nakon odbijanca došla do More koji s ruba kaznenog prostora tuče iznad gola. I to je bilo sve.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nastavak je ipak bio nešto zanimljiviji, a Dinamo je poveo u 54. minuti. Mario Šitum se s bočne pozicije probio po lijevoj strani, odigrao dupli pas s Marinom, pa ušao prema sredini i preciznim udarcem s 18 metara matirao Slowika. Poljaci su opasni bili u 60. minuti, Celeban je zamalo zakasnio na drugu vratnicu, pa nakon ubačaja s lijeve strane loptu poslao preko gola.

Zagrepčani su do drugog gola stigli iz prekida u 70. minuti. Moro je sada ubacio iz slobodnog udarca s lijeve strane, a mladi Franjić se najbolje snašao u suparničkom petercu, pa iz blizine poslao loptu u mrežu. I tako zabio svoj prvijenac u dresu seniorske momčadi Dinama. Nastavile su se prijetnje modrih, Moro je u 78. minuti još jednom idealno ubacio, a Rrahmani skrenuo loptu pored gola.

Strijelci: 1:0 - Šitum (54), 2:0 - Franjić (70).

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Stojanović (od 66. Matel), Theophile, Perić, Šitum - Ademi - Ćuže (od 59. Baturina), Moro, Majer (od. 66 Franjić), Marin (od 66. Rrahmani) - Andrić.

Slask Wroclaw (4-2-3-1): Slowik - Pawelec, Celeban, Golla, Augusto - Tarasovs, Maczyinski - Pich, Chrapek, Ahmadzadeh - Robak. (još su igrali: Wrabel, Cholewiak, Musonda, Labojko, Gaska, Broz, Piech, Dankowski).