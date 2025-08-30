Ni pljusak im ništa ne može: Navijači Dinama su do vrha napunili varaždinski stadion

Dinamo i Hajduk su, već tradicionalni, jedini klubovi koji pune tribine do vrha na varaždinskom stadionu, a unatoč kiši koja je okupala grad, iznimka nije bila ni večerašnja utakmica Varaždina i 'modrih' u 5. kolu HNL-a. U baroknom gradu održava se 27. Špancirfest pa su mnogi kombinirali odlazak na festival dobrih emocija i kasniji odlazak na utakmicu.

Kiša je počela padati u kasno poslijepodne, pa su se lakoćom prošpancirali, no na stadionu ih je dočekala kiša. Padaline ipak nisu omele brojne navijače koji su okupirali sve tri tribine varaždinskog stadiona, ostalo je prazno tek 50-ak mjesta na istoku.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Oni najhrabriji smjestili su se baš na istok, opremljeni kišnim kabanicama, a polovica tribine bila je za Dinamo pa su se od prve minute pridružili Bad Blue Boysima u gromoglasnom navijanju. Najvatreniji varaždinski navijači smjestili su se na zapadnoj tribini i odmah na početku dali do znanja gostujućim navijačima da se neće tako lako predati skandiranjem: 'Hoćemo pobjedu'.

Goropadni Dinamo stigao je s čovjekom na klupi koji već godinama živi u Varaždinu – Marijom Kovačevićem. Popularni Kova već je prošle sezone sa Slaven Belupom gostovao u baroknom gradu pa mu susret s bivšim klubom, kojeg je uveo u najviši rang hrvatskog nogometa, nije ništa novo.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Prošle sezone Varaždin je Dinamu uspio otkinuti dva boda od 12 bodova u četiri međusobna susreta. Iako to i nije baš za neku pohvalu, u gotovo svakoj utakmici Varaždinci su bili ravnopravan protivnik i velike probleme su stvarali 'modrima' koji su tri utakmice dobili na mišiće.

Ove sezone Dinamo je furiozno otvorio prvenstvo s četiri pobjede, a još je impresivnije da nisu primili ni jedan pogodak. U barokni grad došli su nastaviti taj niz i to su pokazali od prve minute dominacijom na travnjaku i ranim golom Matea Lisice iz 23. minute koji je razgalio i bacio u delirij navijače Dinama.