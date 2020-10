Talijan mu jedini pružio otpor: Nadal u novom polufinalu RG-a!

<p>Španjolski tenisač<strong> Rafael Nadal</strong> uspio je u kasnom noćnom terminu pobijediti talijanskog 19-godišnjaka <strong>Jannika Sinnera</strong> sa 7-6 (4), 6-4, 6-1 i nakon dva sata i 49 minuta intenzivne borbe izboriti mjesto u polufinalu Roland Garrosa.</p><p>Talijan je pružio izniman otpor branitelju naslova i rekorderu sa 12 pariških Grand Slam trofeja, pogotovo u prva dva seta. Sinner je u prvom setu napravio 'break' za vodstvo 6-5, ali je u sljedećem gemu, kad je servirao za osvajanje prvog seta napravio previše pogrešaka da Nadal to ne bi kaznio. Sinner nije došao do set-lopte, a Nadal je u 'tie-breaku' poveo sa 5-2 i nakon 77 minuta osvojio prvi set.</p><p>Talijan nije posustao i prvi je došao do 'breaka' i u drugom setu te poveo 3-1, ali je, baš kao i u prvoj dionici, odmah izgubio prednost u sljedećem gemu. Nadal je do novog 'breaka' stigao u devetom gemu i nakon više od dva sata igre poveo sa 2-0 u setovima, čime je slomio otpor talijanskog tinejdžera i debitanta na Roland Garrosu koji je u trećem setu uspio osvojiti samo jedan, utješni gem.</p><p>Nadal će u polufinalu igrati protiv Argentinca Diega Schwartzmana koji je u pet setova i nakon više od pet sati igre svladao pobjednika US Opena Austrijanca Dominica Thiema sa 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2.</p><p>Nadal je po 13. put u Roland Garrosu stigao do polufinala, a loša vijest za njegove konkurente je to što je u prijašnjih 12 navrata svaki puta završio i kao osvajač Kupa mušketira.</p><p>U srijedu su na rasporedu preostala dva četvrtfinalna dvoboja u pojedinačnoj konkurenciji tenisača i tenisačica. Kod tenisačica će se za mjesto u polufinalu boriti Čehinja Petra Kvitova protiv Njemice Laure Siegemund te Amerikanka Sofia Kenin protiv sunarodnjakinje Danielle Collins, dok su kod tenisača na rasporedu dvoboji Rusa Andreja Rubljova i Grka Stefanosa Tsitsipasa te Srbina Novaka Đokovića i Španjolca Pabla Carreno-Buste.</p>