Ni transparenta, ni navijanja: Torcida u tišini poslala poruku

Hajduk je u 3. kolu HNL-a dočekao Slaven Belupo na Poljudu u utakmici iskupljenja nakon blamaže u Tirani kada su Splićani 15. godinu zaredom ostali bez europskog natjecanja porazom od Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige.

Splitskom velikanu nije pomogao niti novi trener Gonzalo Garcia, pa ni činjenica da je bio uvjerljiv favorit. Što je, na koncu konca, bio i svih godina unatrag kada su dalje prolazili Toboli, Gzire i slični.

Torcida je jasno poručila što misli na dvoboju protiv Slavena. Ni prije utakmice, niti na početku nije bilo transparenata. Nije bilo niti navijanja, splitska navijačka skupina je mukom na sjevernoj tribini poslala jasnu poruku nezadovoljstva.

Pojedinci su bacali topovske udare, ali to je bilo sve što se moglo čuti sa sjevera Poljuda. Sve do 20. minute kada je Torcida izvjesila transparent upućen direktno igračima.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Godinama je scenarij isti, jesen u Europi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba pi***ma za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti? - pisalo je na transparentu, a Torcida je gnjusno zapjevala:

- Igrajte, pi***ce. Srami se, Hajduče.