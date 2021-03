Nakon pobjede Hajduka na Rujevici napisali smo da posebne pohvale idu Stefanu Simiću. Ne samo zbog dobre igre, nego zbog činjenice da je nakon dvotjedne stanke, bez treninga, pristao zaigrati i pomoći svojoj momčad jer druge opcije nije bilo. Riskirao je da nepripremljen napravi neku pogrešku, ali kad je Hajduk u pitanju, Stefan nikad nije razmišljao glavom, nego srcem.

Tako je bilo i ovaj put, stisnuo je zube i direktno iz samoizolacije, koju je proveo u Supetru na otoku Braču, krenuo je u Rijeku. Iz trajekta u autobus i direktno na Rujevicu, gdje je preuzeo odgovorno mjesto libera i odigrao solidnu utakmicu u važnoj pobjedi Hajduka.

- Na sreću nisam imao nikakvih simptoma, osjećao sam se dobro, i tijekom cijele samoizolacije mogao sam individualno trenirati kod kuće, uz kontrolu trenera preko zoom aplikacije. Bilo mi je malo čudno zaigrati bez treninga, ali na koncu je prošlo dobro, i što je najvažnije, pobijedili smo - kaže Stefan Simić.

Kako ste se snašli i provodili vrijeme u samoizolaciji?

- Bio sam u svojoj kući na Braču. Dobro je sve bilo organizirano, najbolji prijatelj Leo Dragičević mi je donosio hranu koju je kuhala njegova mama i sve što mi je trebalo. Domaća spiza i par dana bez treninga dobro mi je došlo da se malo odmorim, ali nakon par dana već je bilo dosadno. Mi koji smo bez simptoma svaki dan smo mogli trenirati, nekad i po dva puta na dan, klub je to savršeno organizirao, imali smo i svu potrebnu opremu i sprave, ali nije to isto kao redovni trening. Malo se preznojiš, da ostaneš u kakvoj takvoj kondiciji, ali daleko je to od prave forme...

Kako ste kratili vrijeme?

- U početku sam morao riješiti neke obaveze na fakultetu, na Aspiri studiram sportski management, pa sam to rješavao. Kasnije je bilo malo dosadno, ali izdržao sam...



Obzirom da ste upisali studij u Splitu, znači li to da planirate ostati još dugo u Hajduku?

- Bože daj. Ugovor me veže s Hajdukom još dvije i pol godine, nigdje mi se ne žuri.

Je li vam bilo naporno igrati dva puta tjedno?

- Iskreno, meni je drag ovaj ubrzani ritam, odgovara mi. Prilagođeni su i treninzi, nakon svake utakmice oni koji odigraju naprave regeneraciju, ostali odrade trening i to je to. Žao mi je što nismo nastavili igrati, eto, igrao sam na utakmici povodom 100. rođendana Hajduka za Spartu, nadao sam se da ću i na 110. rođendan igrati za Hajduk protiv Slaven Belupa, ali odgođen je susret zbog korone.

Što je novoga donio trener Tramezzani?

- Donio je dosta novosti što se tiče mentalne pripreme utakmica. On je jako strog kad treba biti strog, ali je pristupačan, možete s njim o svemu razgovarati. Dosta radimo na taktici, do u detalj svaku situaciju na terenu, pripremamo se za svakog protivnika maksimalno ozbiljno... Evo, proslavili smo kratko pobjedu u Rijeci i odmah istu večer smo imali sastanak i analizu utakmice. Pogledali smo gdje smo griješili, trener od nas očekuje napredak i sve je podredio tome.

Je li aktualna momčad kvalitetnija od one iz jesenskog dijela sezone?

- Kvaliteta momčadi je visoka, jaka je konkurencija na svim pozicijama. Dobro smo se pojačali i sada to moramo prenijeti na teren i ostvariti dobar rezultat. Novi igrači donijeli su nam kvalitetu i borbenost, sigurno da će se i oni željeti dokazati i nadam se da ćemo im pomoći da se što prije aklimatiziraju. Vjerujem da ćemo rasti i biti bolji iz utakmice u utakmicu.

Obzirom da ste igrali u Italiji i da dobro govorite talijanski, pomažete li treneru u komunikaciji s ostalim igračima?

- Rijetko... Jedino ako treba na brzinu nešto mijenjati tijekom utakmice, pa mi on kaže a ja na brzinu prenesem suigračima. Inače ne, trener dobro govori engleski i lako se sporazumijeva sa svima.

Koliko su vas osobno i kao momčad podigle ove dvije pobjede nad Rijekom?

- Jako su nas podigle, pogotovo ova druga, iako je po meni bila teža jer nas je Lovre spasio u zadnjim sekundama. Ali bili smo puno bolji, imali smo više prilika i pokazali smo da možemo igrati puno bolje nego ranije.

Je li vam to najljepši trenutak u dosadašnjoj karijeri u Hajduku?

- Nije, ljepša je bila ona pobjeda nad Dinamo 1-0, kad je zabio Bassel Jradi, pogotovo jer se igralo s publikom na tribinama.

Može li ova momčad uzeti Kup?

- Može, siguran sam da ćemo svi dati maksimum za taj cilj. Od trofeja nas dijeli još 270 minuta, možda i više, ali ne razmišljamo o Kupu nego o svakoj sljedećoj utakmici. Sada nas čeka Varaždin, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu...

Opet vas čeka dvostruki program s Goricom kao prošle sezone, kada su vas dva puta pobijedili i kada je krenuo pad igre i rezultata?

- Nadam se da smo dosta toga naučili iz te dvije utakmice i da nećemo ponoviti pogreške koje smo tada napravili. Vjerujem da ćemo se pokazati u najboljem izdanju.

Hoćete li i u nastavku sezone igrati s tri igrača otraga, ili je ovo bilo za jednokratnu potrebu, zbog manjka stopera?

- Ne znam, to je na treneru. Koliko vidim, on bi želio igrati s tri, ali realno, nismo ni imali prilike trenirati i uigravati se, svaka tri dana smo igrali utakmice. Evo, danas je prvi trening da smo svi na raspolaganju treneru i da se možemo uigravati...

Jeste li igrali na poziciji libera i je li to zahtjevnija pozicija od stoperske?

- Igrao sam u Italiji, u Crotoneu. Zahtjevnija je, ali nije fizički lakša kako se čini. Prema programu "katapult" koji mjeri sve parametre tijekom treninga i utakmica, rezultati trčanja su gotovo isti za obje pozicije.

Kako ste preživjeli zadnju godinu, koja je bila jako teška i zahtjevna za vas, niste puno igrali...?

- Više sam odigrao utakmica u ovih mjesec dana kod novog trenera nego u cijeloj prošloj godini... Što reći, zahvalan sam treneru i upravi kluba, osjećam se odlično i vjerujem da ću u nastavku sezone igrati sve bolje.

Prošle godine Hajduk je primao puno golova, sad se i to mijenja, dojam je da je obrana jako sigurna?

- Da, tri utakmice nismo primili gol i to je dobro. Dosta toga se promijenilo u klubu, od predsjednika, preko sportskog direktora i trenera, dosta je i novih igrača... Mislim da nakon dugo vremena svi dišemo kao jedan, svi znamo koji nam je cilj, i još važnije, tko što treba raditi da bi do njega došli. Zato vjerujem da ćemo napredovati.

Obzirom na iskustvo igranja u Italiji, možete li usporediti Marka Livaju s nekim igračem Milana ili iz talijanskog prvenstva?

- Marko je fizički strašno jak, a ima i strašnu završnicu. U Italiji nema takvih igrača, koji uz moć imaju i takvu tehniku i završnicu. A i ono malo koji su slični, ne obavljaju defenzivne zadatke, a Marko se vraća na 30-40 metara po loptu, radi višak, sačuva loptu dok dođu ostali suigrači u napad. Ne znam uopće s kim bi ga usporedio. Možda najbolje s Nikolom Vlašićem.

Kako vidite rasplet borbe za naslov prvaka u Serie A, tko ima najviše šansi?

- Moj Milano je malo zastao, puno je ključnih igrača ozlijeđeno, a čini mi se da ni Juventus ne može pratiti Inter, koji ide po naslov na krilima Lukakua. On ih nosi i radi razliku.

Jeste u kontaktu s izbornikom Češke Jaroslavom Silhavyjem, nadate li se pozivu za Euro?

- Prije korona pauze bio sam u kontaktu sam s izbornikom, nakon toga nisam puno igrao. Uskoro je novo okupljanje pa ćemo vidjeti kakvi su njegovi planovi. Do okupljanja imamo još nekoliko klupskih utakmica, ako budem standardan, možda me opet pozove. Moje ambicije su svakako da budem dio reprezentacije Češke na Euru, ali prije toga bih morao i volio napraviti dobar rezultat s Hajdukom...