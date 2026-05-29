IGRAT ĆE LIGUE 1

Nica ostaje u eliti! S četiri gola potopila St. Etienne kod kuće

Foto: ALEXANDRE DIMOU
Nica ostaje u Ligue 1 nakon uvjerljive pobjede 4-1 protiv St. Etiennea. Wahi briljirao s dva gola u završnici. Nantes i Metz ispadaju iz lige

Nogometaši Nice i iduće sezone će igrati u elitnoj francuskoj Ligue 1 nakon što su na domaćem terenu s 4-1 pobijedili St. Etienne u uzvratnom ogledu dodatnih kvalifikacija. Prva utakmica u St. Etienneu je završila bez pogodaka, dok se uzvrat u Nici igrao pred praznim tribinama zbog kazne tom klubu.

Nica je kao 16. na ljestvici Ligue 1 morala odigrati dva susreta dodatnih kvalifikacija iz kojih je izašla kao bolja za čak tri pogotka. U uzvratu je domaćin poveo u 62. minuti kada je Clauss lijepo zabio s deset metara iz poluvoleja.

Gosti su se vratili u 79. minuti kada je Davitašvili realizirao jedanaesterac za 1-1, ali gosti su vrlo kratko uživali u tom rezultatu. U 81. je Boudache vratio domaćina u vodstvo, dok je sve riješio Wahi s dva pogotka u završnici, zabijao je u 87. i 92. minuti za konačnih 4-1.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.

