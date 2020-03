Nigerijski reprezentativac je poginuo u prometnoj nesreći

U moru loših vijesti o korona virusu koji dolaze iz cijelog svijeta, stigla je i jedna tužna vijest iz Nigerije. Nogometaš Enugu Rangersa i nigerijski reprezentativac Ifeanyi George poginuo je jutros u prometnoj nesreći u Abduu.

George je putovao u automobilu s još troje ljudi, a do nesreće je došlo nakon što su se sudarili s kamionom. Nogometaš Emmanuel Ogbu, koji je također bio u automobilu, preminuo je na mjestu kao i George..

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt