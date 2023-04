'Hajdukov prvi gol je čist. Penal za Šibenik nije bio. Pajač je trebao vikati, ispala je gungula'

Nakon pauze zbog reprezentativnih obveza, nastavile su se ligaške akcije diljem Europe. U HNL-u je završilo 27. kolo poslije kojeg se Hajduk primaknuo Dinamu na vrhu i poslije kojeg se borba za treće mjesto nije nimalo iskristalizirala.

Ovo kolo donijelo je i nekoliko sumnjivih sudačkih odluka kojih su se u emisiji "Studio HNL" dotaknuli voditelj Saša Marić i bivši sudac te sudački ekspert MAX Sport televizije Darko Cvitković.

- Mislim da je kolo prošlo dobro, ima nekih grešaka, ali u biti je dobro. Prolazna ocjena - počeo je Cvitković pa krenuo s analizom.

Slaven - Istra, sudac Fran Jović

90. minuta, nije priznat pogodak Duvnjaka

- Po meni, to je zaleđe, ispravno je poništen. Ovaj trenutak, pogledajte kako se vratar naginje ulijevo da vidi igrača s loptom. Jer je igrač Istre stajao ispred njega i ometao mu vidno polje. Ovdje možete vidjeti kako se naginje da vidi gdje je lopta i u tom trenutku lopta dolazi. Plus, vratar je bio lijevo i on više nema šanse reagirati da se vrati. Po meni ispravna odluka da je to zaleđe.

41. minuta, žuti karton Mudražije

- Ovo je za žuti karton, visoko ga je pokupio iznad gležnja.

54. minuta, drugi žuti za Mudražiju?

- Na granici je, ali bitno je da je borba za loptu. Drugo što ga je nespretno zahvatio. Nije išao ravno u njega niti mu je cilj bio faulirati. Bila je borba za loptu i mislim da je sudac ispravno postupio.

77. minuta, Galilea žuti, žestoko divljao i protestirao

- On se ovdje nesportski ponio. Trebao je dobiti žuti, ali možda bolje da je ovako završilo bez kartona i isključenja. Ali ne znam što bih drugo rekao. Neprestano se ponavlja ovo ponašanje igrača Istre. Ne vidim razlog jer ih suci nisu nigdje oštetili da bi bilo takvo ponašanje. Nešto mu je govorio, odgurnuo, ovaj je glumio kao da je pokošen... Nesportski se ponio.

Šibenik - Hajduk, sudac Igor Pajač

44. minuta, nije dosuđen korner za Šibenik i kreće akcija Hajduka za gol

- Sve je čisto što se tiče pogotka. Pogreška je suca i pomoćnog što nisu dosudili udarac iz kuta. Ovdje se VAR ne smije uključiti. To od prvog dana govorim. Protokol VAR-a je takav, okej. Ali ako smo ga uveli trebamo ga koristiti da bude pravda i da bude zadovoljeno. Da uvedu da se u ovakvoj situaciji javi VAR i kaže da je bio udarac iz kuta. Ali tu se ne smije. Treba promijeniti protokol VAR-a i to je pogreška. Trebalo bi s vremenom promijeniti da bi se izbjegle sve greške.

95. minuta, Mesa u duelu, Pajač nespretno pokazuje kao da je penal

- Ovdje je igrač odigrao i ovaj igrač je ušao, evo tu. Narančasti. Pogledajte kako se preko njega bacio. Po meni se on bacio. Nije bio kazneni udarac. Mislim da je Pajač nespretno reagirao. Ako je pustio prednost trebao je vikati. Prije se s dvije ruke pokazivalo, sad s jednom, ali mogao je viknuti da se igra dalje. Ispalo je da je pokazao na penal i ispala je cijela gungula.

Rijeka - Osijek, sudac Duje Strukan

29. minuta, Žaper igrao rukom, penal za Rijeku

- Ovdje nema ništa sporno. Ovdje je bila tiha provjera da se vidi je li lopta izašla izvan terena za igru. Drugo ništa nije sporno. Sve je čisto.

53. minuta, Riječani izbili loptu s crte, tražili igranje rukom

- Po meni ništa sporno. Ako se provjerilo da lopta nije prešla crtu nema zgoditka. Ruka mu je uz tijelo i nema nikakvog govora o kaznenom udarcu.

Suđenje suca Strukana?

- Strukan je dobro sudio. Konstantno dobro sudi i u Hrvatskoj i u inozemstvu i ja mu čestitam na tome.

