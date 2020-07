Nije išlo: 'Nitro' Pejić ostao bez snage i izgubio od Szymanskog

Nije imao puno vremena Filip Pejić (27) za pripremu meča protiv Romana Szymanskog (27) te je na kraju ostao bez snage i izgubio. U trećoj rundi Poljak je slavio tehničkim nokautom, 'Nitro' je ostao 'bez gasa'

<p>Nešto manje od tri tjedna imao je <strong>Filip Pejić</strong> (27) za 'short notice' meč u KSW-u, i to u lakoj kategoriji (do 70 kg), a ne kao inače u perolakoj kategoriji (do 66 kg). Dao je 'Nitro' sve od sebe, ali izgubio je tehničkim nokautom u trećoj rundi od Poljaka<strong> Romana Szymansko</strong>g (27).</p><p>Bio je mirniji Filip na ulasku u kavez, kao što je i najavio, promijenio je svoj pristup borbi. U kutu je imao Dražena Forgača i Igora Pokrajca koji su ga spremali za ovaj meč, znao je kako će se Poljak oslanjati na svoju jiu jitsu, a to je radio od samog početka. Zbog toga je Filipu i oduzet bod u prvoj rundi jer se pokušao spasiti od partera držanjem za kavez. Bio je poslije malo bolji 'Nitro', ali je najviše izvukao izjednačenu rundu zbog oduzetog boda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja UFC zvijezde Aleksandra Rakića</strong></p><p> </p><p>Nekoliko atraktivnih poteza imao je u drugoj rundi i bio čak i bolji, jedan desni kroše pogodio je Poljaka i malo su mu zaklecala koljena, ali ubrzo se oporavio na parteru. Rundu je završio atraktivnim high kickom ali nije previše uzdrmao Szymanskog. A u trećoj rundi dogodilo se ono što se nije smjelo, Roman je odmah na startu srušio Filipa i držao ga na podu te ga poprilično iscrpio.</p><p>Iskoristio je to nakon što je neko vrijeme bio Filipu na leđima, umarao ga i udarao u glavu, a onda je prešao u 'full mount' i završio Pejića kad mu je obje ruke uhvatio u svojevrsni 'crucifix' te ga laktovima i udarcima dovršio, a sudac je prekinuo borbu. Odmah po završetku 'Nitro' je pokazao da je dobro i rekao svojima u kutu da jednostavno više nije imao snage.</p><p>Drugi je to njegov poraz zaredom u poljskoj organizaciji nakon što je u Areni Zagreb izgubio od <strong>Daniela Torresa</strong>. No, nema mu tko što zamjeriti iz KSW-a, odradio je solidnu borbu s obzirom na vrijeme priprema, a zasigurno će biti spreman za nove izazove u kavezu.</p>