Pejić: Zbog smrti majke nisam bio pravi. Szymanski je favorit, ali i Barcelona zna izgubiti...

Ako dobijem ovog Poljaka ponovno se vraćam u borbu za pojas, tako to ide. Ne mogu se ravnati prema toj borbi u Zagrebu, majka mi je umrla dva mjeseca prije, nisam bio sav svoj, priča nam MMA borac Filip Pejić

<p>Nema više onog podbadanja, nema "trash talka". Na <strong>KSW-u 53 </strong>u Varšavi gledat ćemo drugačijeg<strong> Filipa Pejića</strong> (27).</p><p>Ulovili smo ga tik pred put u Poljsku, rješavao je brojnu papirologiju. Protivnik je <strong>Roman Szymanski</strong> (27), velika poljska MMA nada, koju na Instagramu prati gotovo 40 tisuća ljudi. Szymanskog je zagrebačka publika mogla upoznati prošle godine na priredbi u Zagrebu kad je glatko jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio <strong>Miloša Janičića</strong>.</p><h2>Pogledajte video: Trening Filipa Pejića</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="704686"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="704686" model="content.article" modelid="704686" pk="704686" render="server" src="" title="Ivica 'Terror' Trušček o borbi na Zrću sa 'Psihopatom': 'Ako me Vaso raz****, završit ću ga!'" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>'Nema više starog Nitra'</h2><p>- Ovo mi je prilika za iskupljenje. U zadnjoj borbi u zagrebačkoj Areni izgubio sam od Daniela Torresa, a Szymanski ga je pobijedio. Ako dobijem ovog Poljaka ponovno se vraćam u borbu za pojas, tako to ide. Ne mogu se ravnati prema toj borbi u Zagrebu, majka mi je umrla dva mjeseca prije, nisam bio sav svoj - priča nam Pejić pa dodaje:</p><p>- Nagovorili su me čelnici KSW-a da ipak nastupim, ali to nije bila dobra odluka. Mentalno nisam bio pravi, htio sam pobijediti za majku i izgorio sam u želji. Sad sam OK, prihvatio sam da život ide dalje, a prestao sam i "lajati" prije borbe. Shvatio sam da mi to uzima ogroman dio energije prije samog meča. U glavi mi je samo pozitiva, nema više nabrijavanja. Gledat ćete pametnog Nitra, ne onog starog.</p><p>Pejić svoj optimizam uoči borbe u Poljskoj temelji na nekoliko činjenica.</p><p>- Zbog ove situacije s koronom borit ćemo se u jednom studiju u Varšavi, dakako, bez publike. To će mi biti prva borba bez gledatelja, ali to će mi možda i odgovarati. Dvaput sam u Areni izgubio jer me "pojeo" pritisak publike - objašnjava pa kaže:</p><p>- Upao sam kao "short notice", saznao sam za borbu tri tjedna prije. Prvi put tako "upadam" u meč, ali borit ćemo se do 70 kilograma. Inače skidam na 66. Sad se neću toliko mučiti, ovo mi je puno prirodnije, visok sam i krupan za ovu kategoriju (perolaka, op. a.). Ako odradim ovu borbu dobro, tko zna, možda se i nastavim boriti u ovoj kategoriji. </p><h2>'Ni Barcelona ne pobjeđuje uvijek'</h2><p>A nakon borbe? Možda revanš s Brazilcem Torresom?</p><p>- Vrlo rado, ali s KSW-om nikad ne znaš. Danas te nema, već sutra si izazivač za pojas. Pogotovo ako dobijem njihovu domaću zvijezdu. Ljudi iz KSW-a znaju što mi se događalo prije borbe s Torresom u Areni i znaju da to nije bilo moje pravo izdanje. </p><p>Uvijek aktivnom Fići bilo je teško tijekom korona-pauze.</p><p>- Ma nije bilo stajanja, trenirao sam uglavnom na otvorenom, nešto i u dvorani. Uglavnom, spreman sam, baš u top formi. Trener <strong>Dražen Forgač</strong> nam stalno govori da moramo biti spremni u svakom trenutku. Kaže: 'Nikad ne znaš kad će te pozvati KSW ili UFC'. Tako je i bilo u ovom slučaju, drago mi je što sam ga slušao, uostalom, to mi je posao.</p><p>Kladionice prednost daju Szymanskom. Koeficijent na njega je 1,45, a na Filipa čak <strong>2,80</strong>.</p><p>- To mi odgovara, volim biti "underdog". Uopće se ne opterećujem kladionicama. Kad on meni "sjedne" to je to, džabe mu i kladionica i sve. I Barcelona je favorit u većini utakmica pa nekad ipak izgubi. Najbolje je kad tako otputujem negdje s ekipom, fokusiram se samo na borbu.</p><p>Hoće li liječničke kontrole u Poljskoj biti rigorozne?</p><p>- Ma klasika. Morali smo obaviti pretrage kao i uvijek, ovaj put i testirati se na korona virus. Tamo moramo nositi maske - završio je Filip.</p><h2>Više o Romanu Szymanskom</h2>