Nije li ovo predobro? Dječaci u dresovima Hrvatske i BiH osvojili društvene mreže

Fotografija četvorice dječaka u dresovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, snimljena tijekom praćenja utakmice Hrvatske i Engleske u navijačkoj zoni u Hrvatskoj, posljednjih dana privlači veliku pozornost na društvenim mrežama. Dok su mnogi u njoj prepoznali simbol sporta, prijateljstva i zajedništva, dio javnosti u fotografiji je pokušao pronaći političke poruke i podjele.

Na fotografiji se vide dvojica dječaka u hrvatskim dresovima s imenima Luke Modrića i Joška Gvardiola te dvojica u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine s imenima Edina Džeke i Tarika Muharemovića. Svi zajedno prate utakmicu i navijaju, a upravo je taj prizor mnogima bio dovoljno snažan da fotografiju proglase jednom od najljepših sportskih scena posljednjih dana.

Fotografiju je na društvenim mrežama objavio Radio NU iz Imotskog, no nakon brojnih komentara i rasprava ponovno su se oglasili, osvrnuvši se na kritike koje su uslijedile.

- Nekima su na fotografiji zasmetala djeca u hrvatskim i bosanskohercegovačkim dresovima. U njihovim osmijesima, sportskom navijanju i podršci mladim sportašima uspjeli su pronaći politiku, ideologiju i podjele. Mi smo vidjeli nešto sasvim drugo - djecu, sport i prijateljstvo. Ako netko u dječjoj fotografiji vidi "jugo simpatije", problem nije u fotografiji. Problem je u pogledu kojim je promatra - poručili su iz Radija NU.

Dodali su kako će i dalje objavljivati priče koje povezuju ljude i promiču pozitivne vrijednosti, a ne one koje stvaraju nove podjele.

Fotografija je u međuvremenu prikupila brojne reakcije i dijeljenja, a velik broj korisnika društvenih mreža istaknuo je kako upravo ovakvi prizori pokazuju da sport može biti most među ljudima bez obzira na nacionalnost, podrijetlo ili navijačke boje.

Mnogi stoga smatraju da je riječ o jednoj od najljepših fotografija ovogodišnjeg nogometnog ljeta - fotografiji koja podsjeća da su prijateljstvo i zajedništvo često važniji od rezultata na terenu.