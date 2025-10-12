Obavijesti

'Nije ova skupina najlakša nego zaslužena! Imamo rezultat, a neki žele srušiti zajedništvo...'

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska pobijedila Gibraltar 3-0 u Varaždinu. Dalić oduševljen plasmanom na Svjetsko prvenstvo, traži brze igrače za jaču reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Gibraltar u Varaždinu 3-0 i stigla na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. "Vatreni" su tako nakon 22 godine i kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Andore ponovno stigli u barokni grad.

- Mislim da smo s tri boda i porazom Češke riješili pitanje odlaska. Dva kola prije smo se plasirali, ali zadnje dvije utakmice također ćemo odigrati maksimalno. Drago mi je da je to bilo u baš u mojem Varaždinu i da smo se riješili pitanje stresa zadnje utakmice - rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon susreta i osvrnuo se na pobjedu protiv Gibraltara.

- Neću reći da je to druga postava. Znali smo da moramo dominirati, da budemo moćniji, s Pašalićem i Bradarićem na bokovima. Bili smo pokretljivi i agresivni te odradili utakmicu rutinski - rekao je izbornik Zlatko Dalić koji je dodao da hrvatska nogometna reprezentacija vapi za brzim igračima.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Marco Pašalić je igrao desni bok, dobro je odradio i prema natrag. Ima kvalitetu i brzinu, a mi vapimo za brzim igračima. Tu smo u minusu.  Trebamo brze igrače, za tranziciju. Svaki će dobiti priliku. Ne možemo nakon dvije dobre utakmice nekoga zvati u reprezentaciju, no sigurno pratimo sve. Svima su vrata otvorena. Imamo igrača na lagaru, ali treba se ponavljati u kontinuitetu - dodao je Dalić koji je istaknuo da je velika stvar što je hrvatska nogometna reprezentacija ponovno na velikom natjecanju, a tamo će letvica ponovno biti visoko podignuta.

- Nakon dvije medalje su ambicije velike. To nitko nije napravio ni neće. Daj Bože da i treću medalju osvojimo. Hrvatska je definitivno svjetska nogometna velesila, koje rezultate radimo u posljednje vrijeme. I, ova skupina nije bila najlakša nego zaslužena. Svi nas puno više cijene nego mi sami sebe. Malo smo razmazili sve oko sebe, ali treba biti realan. Napravili smo rezultate i neki to naše zajedništvo hoće srušiti, no mi smo jedna velika obitelj - zaključio je izbornik "vatrenih".

