RIJEKA - DERRY CITY 1-0 Klub iz Sjeverne Irske parkirao je autobus pred svojim golom i odolijevao sve do 52. minute, kad je čarobnjak Fruk napravio ono što najbolje zna
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Nije ovo baš bio pravi riječki rock and roll. Fruk sam sebi čestitao ulazak u bračne vode
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Vidjet ćete pravi riječki "rock and roll", poručio je Matjaž Kek navijačima uoči prve utakmice sezone. No nije to bio baš taj glazbeni žanr, više neka "baladica", ali najvažnije je da je Rijeka ovosezonsku europsku avanturu otvorila pobjedom.
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