Možda Dalić i nije želio igrati na remi, ali mu je momčad upravo tako izgledala i igrala!

Kaže se da pametni uče na tuđim pogreškama, a Vatreni, čak i da su učili na svojima, imali su materijala na pretek, zadnji put nisu primili gol u ogledu s Mađarima na Poljudu prije godinu dana!?

<p>Ako budemo igrali na remi, izgubit ćemo, kazao je izbornik Zlatko Dalić švedskim novinarima uoči utakmice. Vjerojatno igra na remi i nije bila njegov plan, uostalom, sugerira to i postava koju je poslao na teren, no njegovi izabranici su u prvom poluvremenu izgledali upravo kao da igraju na remi, a u istom mlakom i beskrvnom ritmu nastavili su i nakon što su bez ikakve reakcije primili dva gola. Jedino što je bilo važno u ovoj reprezentativnoj akciji bilo je ne izgubiti u Švedskoj. I upravo to se dogodilo!</p><p>Neefikasni Šveđani u Ligi nacija do večeras su zabili tek jedan-jedini gol a Vatreni su ih primili čak 11. Večeras su Šveđani s dva gola popravili statistiku, dok je nesretni Livaković morao nastaviti s godinu dana dugom praksom odlazaka po loptu u svoju mrežu. Da ne bi bilo zabune, nije problem u Livakoviću, nego u njegovim suigračima.</p><p>Fascinantna je indolencija kojom profesionalci na ovoj razini pristupaju obrambenim zadaćama i kako olako primaju golove. Kod prvog je kiksao Kovačić koji nije zaustavio Kuluševskoga, a kod drugoga je cijela momčad pogledom ispratila strijelca Danielsona. Kaže se da pametni uče na tuđim pogreškama, a Vatreni, čak i da su učili na svojima, imali su materijala na pretek, zadnji put nisu primili gol u ogledu s Mađarima na Poljudu prije godinu dana!? Ako žele opstati u elitnoj skupini Lige nacija morat će taj "podvig" ponoviti, i to opet u Splitu, ali sada protiv goropadnog Portugala, koji im je već utrpao četiri komada u prvom kolu.</p><p>"Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro", govori Zlatko Dalić u poznatoj TV reklami, no od kad je izbornik snimio reklamu malo mu se toga dobroga dogodilo a momčad mu redovito inkasira po 2, 3, 4... gola. Doduše, malo mu je toga išlo na ruku nakon ruskoga srebra. Najprije se morao pomiriti s umirovljenjem senatora Subašića, Ćorluke, Mandžukića i Rakitića, potom i ozljedama i nestandardnostima važnih igrača poput Vrsaljka, Strinića, Rebića..., naravno, i povremenim izostancima zbog kartona, a onda se među kandidate još uvukao i virus korone. I to u sve linije, pauzirali su ili bili prisiljeni pauzirati golman Livaković, bek Juranović, stoper Vida, vezni Brozović i Brekalo, napadači Kramarić i Petković....</p><p>Zbog svega navedenoga, planirana postupna smjena generacija odvila se ubrzano, a neki su igrači rano gurnuti u vatru. Lako za Vlašića, Brekala, Petkovića, Livakovića..., od kojih se i očekivalo da preuzmu uloge nositelja, no silom prilika u važnim susretima, poput večerašnjeg protiv Švedske, Dalić je morao gurnuti u igru i Uremovića, Budimira, Pongračića, Juranovića... Od standardnih "ruskih legionara" preživjeli su tek Modrić i Perišić, a osim njih dvojice samo još je Kovačić imao kakvo-takvo reprezentativno iskustvo, svi ostali su ili debitanti, ili imaju maksimalno desetak - petnaestak nastupa za reprezentaciju. A to bi, složit ćete se, osjetile i puno jače selekcije od Hrvatske. Pogotovo kad ni oni najbolji nisu na visokom nivou.</p><p>Sve je to uvjetovalo brojne promjene i nestandardnosti, a time i oscilacije. Hrvatska jednostavno nema veliki broj kvalitetnih igrača i svaki izostanak se i te kako osjeti. Pogotovo u ovako zahtjevnom ritmu odigravanja utakmica. I osjetio se i večeras u Solni. Nešto više živosti vidjeli smo tek pred kraj utakmice nakon što su ušli Pašalić i Petković, no bilo je to premalo za više od minimalnog poraza. Ostaje pitanje što je izbornik čekao, zašto nije ranije osvježio beskrvnu momčad i bacio sve karte u napad u drugom poluvremenu.</p>