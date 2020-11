Primamo golove kao na traci, desetu u nizu! Pogledajte ih...

Posljednji put nismo primili gol još na Poljudu protiv Mađarske, a loša izdanja obrane nastavila su se i u Švedskoj. Dejan Kuluševski pa Marcus Danielson zabili su nam u prvom dijelu

<p><strong>Wales</strong> jedan, <strong>Slovačka</strong> jedan, <strong>Gruzija</strong> jedan, <strong>Portugal</strong> četiri, <strong>Francuska</strong> dva, <strong>Švicarska</strong> jedan, <strong>Švedska</strong> jedan, <strong>Francuska</strong> dva, <strong>Turska</strong> tri i - opet Švedska, zasad dva. To je niz posljednjih deset utakmica svjetskih doprvaka i golova koje su primili. Zadnji put obranu smo sačuvali još u Splitu protiv <strong>Mađarske</strong> prije 13 mjeseci (3-0).</p><p>"Vatreni" pod <strong>Zlatkom Dalićem</strong> primaju više nego pod bilo kojim drugim izbornikom, a loša izdanja obrane nastavila su se i u Solni, u pretposljednjoj utakmici ovosezonskog izdanja Lige nacija.</p><p>Mlada zvijezda Juvea <strong>Dejan Kuluševski</strong> (20) pobjegao je stoperima Duji Ćaleta-Caru i Marinu Pongračiću, a nije ga uspio ispratiti ni Mateo Kovačić. Neshvatljivo ga je pustio Pongračić, koji je očito platio danak vrlo maloj minutaži ove sezone nakon povratka na terene.</p><p>Ruku na srce, Dalić nije imao previše opcija što se obrambene linije u ovoj važnoj utakmici za ostanak u elitnom razredu Lige nacija. <strong>Dejan Lovren</strong> nije mogao nastupiti zbog žutih kartona, a Domagoj Vida otpao zbog koronavirusa. Postojala je opcija da na stoperu zaigra Filip Uremović, no Dalić ga je ipak stavio na desnog beka, a šansu ponovno dao istanbulskom debitantu Pongračiću.</p><p>A problemi u obrani postali su još veći jer je <strong>Ćaleta-Car</strong> u 35. minuti dobio žuti karton koji ga isključuje za utakmicu protiv Portugala u utorak u Splitu, a s bolnom grimasom na licu u 41. minuti izašao je Uremović. Nije se ozlijedio u duelu, već je, čini se, u pitanju zadnja loža. A to bi moglo značiti da ni njega nema u zadnjoj ovogodišnjoj utakmici.</p><p>Loše poluvrijeme postalo je još i lošije u posljednjim sekundama prvog poluvremena jer je <strong>Marcus Danielson</strong> nakon kornera <strong>Sebastiana Larssona</strong> pobjegao na prvoj stativi i glavom zabio za 2-0 Šveđana, a Perišić je zakasnio zatvoriti ga.</p><p>To su prekidi o kojima je izbornik govorio i koji su nam bolna točka. Imat će na čemu raditi Dalić prije početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo...</p><p><em>Golove s utakmice Švedska - Hrvatska možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/pogledajte-golove-s-utakmice-svedska-hrvatska-u-ligi-nacija---628096.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>