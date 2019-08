'Nijedan poraz nije dobar. Ima nade, čeka ih 'pakao' Rujevice'

Došli smo ovdje i odigrali takvu utakmicu da nam omogući priliku da odluka padne na Rujevici. Iako poraz nikad nije dobar, čini se da smo do poluvremena izgledali da nećemo izgubiti, ali jesmo. Imamo dovoljno nade za uzvrat, imamo čemu vjerovati i mi u klubu i svi koji vole Rijeku. Na Rujevici će biti malo drugačija utakmica jer je to prevelika šansa da igrači i navijači to ne osjete i da ne napravimo 'pakao' momčadi Genta, objasnio je trener Rijeke Igor Bišćan nakon poraza njegove momčadi u Belgiji kod Genta (2-1).

Riječani su poveli lijepim golom Tibora Halilovića u 40. minuti (0-1) i imali su lijepu prednost na odmoru. No, u nastavku ih je s dva gola srušio Depoitre nakon što su vidno fizički pali.

- Sigurno da u drugom poluvremenu nismo imali dobar protok, nismo bili kreativni, konkretni s loptom u posjedu, tu smo bili malo lošiji. Ali mislim da smo generalno bili dobri, stajali jako dobro i organizirano i na kraju zabili gol. Nije bilo realno očekivati da ćemo imati inicijativu, odigrali smo kako smo mogli - rekao je trener Rijeke.

Šansa u uzvratu svakako postoji. Je li to 50-50 ili?

- Ne bi stvarno htio s procjenama, nema neke koristi od toga. Imamo dobru šansu i jednostavno napravit ćemo sve da ju iskoristimo - jasan je Bišćan.

Europski ritam utakmica zahtijeva i 'europsku rotaciju' koju Rijeka trenutno nema.

- Bilo bi dobro da imamo malo više opcija s igračima, ali tako je - kako je. Nema smisla otvarati temu koja će otvoriti neke druge teme jer se moramo boriti s onim što imamo. Dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti što će biti.

Moguće da je to ozljedom 'platio' i kapetan Zoran Kvržić koji je u velikim bolovima napustio teren, a izgleda da je izgubljen za uzvrat na Rujevici. A možda i na neko dulje vrijeme...

- Kvržić je po nekim prvim procjenama sigurno ozbiljno čim je onako naglo napustio teren. Vjerojatno je mišić, zadnja loža u pitanju i tko zna što će to biti. Tomečak je puno bolje nego što je bio nakon zadnjeg pregleda, a vidjet ćemo kako će se ponašati njegov mišić da bi znali što trebamo napraviti - objasnio je strateg Rijeke.

Za tjedan dana čeka ih uzvrat na Rujevici. Padale su tamo već europske momčadi, pa zašto ne bi i Gent.

- Ovakva jedna utakmica sama po sebi diže sposobnosti i po nekakvoj logici bi mi trebali biti još za nijansu bolji u uzvratu. A bit će i oni. Očekivao sam da ćemo imati problema jer jednostavno mi nismo na europskom nivou, nogomet visokog tempa puno iziskuje, a mi nismo uspjeli ostati dobri - čim smo pali, oni su se nametnuli. Ne bi se smjelo to toliko osjetiti - završio je strateg Rijeke.